Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 20 Euro

CDWard schrieb 30.11.24, 00:30

positiv und irgendwie nicht positiv. witzig. und natürlich ist die Politik an allem schuld. nicht die Manager die in Deutschland keine Innovationen hervorbringen wollen, alles wie früher, nur zurückblicken alles bewahren und am besten für immer konservieren. es ist genau so eine Denkweise weswegen man den Anschluss verliert. unmodern, unmündig, innovationslos, ahnungslos, rückwärtsgewandt und einfach dumm. aber natürlich ist auch daran nur die Politik schuld. nicht jeder einzelne. Hauptsache jemand anderes. toll. prima. so geht's voran... ach, nee, nach vorne will ja keiner, sondern alle nur zurück in ihre nostalgische Erinnerung.... so ein Blödsinn.