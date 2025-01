Börsenstart Europa - 13.01. - MDAX schwach -1,25 %

Der TecDAX steht bei 3.467,74 PKT und verliert bisher -1,05 %.

Top-Werte: Qiagen +1,40 %, Nordex +1,06 %, PNE +0,85 %

Flop-Werte: AIXTRON -5,96 %, Elmos Semiconductor -5,16 %, Kontron -4,90 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 4.934,65 PKT und fällt um -1,04 %.

Top-Werte: BBVA +2,84 %, ENI +1,16 %, Mercedes-Benz Group +1,12 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -4,69 %, Infineon Technologies -3,12 %, ASML Holding -2,51 %

Der ATX bewegt sich bei 3.663,35 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,83 %, Verbund Akt.(A) +1,66 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,39 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,09 %, DO & CO -0,95 %, Raiffeisen Bank International -0,92 %

Der SMI steht bei 11.694,30 PKT und verliert bisher -0,89 %.

Top-Werte: Swisscom +1,07 %, Nestle +0,44 %, CIE Financiere Richemont -0,19 %

Flop-Werte: Holcim -2,71 %, Partners Group Holding -1,69 %, Logitech International -1,36 %

Der CAC 40 steht bei 7.388,91 PKT und verliert bisher -0,86 %.

Top-Werte: Bouygues +1,23 %, ENGIE +1,20 %, TotalEnergies +1,12 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -4,23 %, Publicis Groupe -1,97 %, Thales -1,91 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.496,18 PKT und fällt um -0,74 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +0,59 %, Swedbank Shs(A) +0,28 %, Telia Company +0,23 %

Flop-Werte: SKF (B) -2,03 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,95 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,80 %