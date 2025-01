JPMorgan hebt Nutrien auf 'Neutral' und Kursziel auf 50 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nutrien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das bis Dezember 2025 geltende Kursziel von 40 auf 50 US-Dollar angehoben. Die Fundamentaldaten in der Landwirtschaft hätten sich allgemein verbessert, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er wegen geringerer Ernteerträge auf verbesserte Verhältnisse zwischen den Lagerbeständen und dem Verbrauch. Seine Ergebnisschätzungen für 2025 ließ er jedoch unverändert und verweist auf ungünstige Preistrends im Verlauf des vergangenen Jahres bis hinein ins Jahr 2025, die den großen Geschäftsbereich Kali des Düngerkonzerns belasten dürften./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2025 / 21:06 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 00:15 / EST