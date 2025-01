44 % von ihnen sind 55 Jahre oder älter

WIESBADEN (ots) - Ob Busfahrerin oder Fleischverkäufer, Gärtner oder Maurerin -

in vielen Berufen werden schon jetzt Fachkräfte gesucht. Diese Situation könnte

sich dadurch weiter verschärfen, dass viele abhängig Beschäftigte in sogenannten

Engpassberufen der Babyboomer-Generation angehören und in den nächsten Jahren

das Renteneintrittsalter erreichen. So waren 44 % der Fahrerinnen und Fahrer von

Bussen und Straßenbahnen im Jahr 2023 mindestens 55 Jahre alt, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Ergebnissen des Mikrozensus

mitteilt. Der Anteil der abhängig Beschäftigten in dieser Altersgruppe war damit

überdurchschnittlich hoch: Über alle Berufe hinweg lag er bei 25 %. Bus- und

Straßenbahnfahrer/-in gehört zu den Berufen, in denen die Bundesagentur für

Arbeit einen besonderen Fachkräftemangel ausmacht.



Auch in anderen Engpassberufen ist der Anteil der mindestens 55-Jährigen

überdurchschnittlich hoch, darunter einige im Bereich Verkehr. So waren knapp

vier von zehn Berufskraftfahrerinnen und -fahrern im Gütertransport mindestens

55 Jahre alt (39 %). Unter den Straßen- und Tunnelwärterinnen und -wärtern, die

unter anderem für Verkehrssicherheit, Winterdienst und die Instandhaltung von

Straßen verantwortlich sind, gehörte ein Drittel (33 %) zur Altersgruppe 55plus.

Auch in Fleischverarbeitung und -verkauf war der Anteil älterer Beschäftigter

vergleichsweise hoch: 36 % der im Verkauf von Fleischwaren Tätigen waren

mindestens 55 Jahre alt. Bei Berufen in der Fleischverarbeitung lag der Anteil

bei 30 %.







überdurchschnittlich hoher Anteil an mindestens 55-Jährigen den bestehenden

Fachkräftemangel in den kommenden Jahren zu verschärfen. In der Altenpflege lag

er mit 27 % ebenfalls über dem Durchschnitt, wenngleich nur leicht.



Grundstücks- und Wohnungswesen mit höchstem Anteil an mindestens 55-Jährigen



Die Zahlen aus dem Mikrozensus zeigen auch, in welchen Branchen der Ersatzbedarf

in den nächsten zehn Jahren besonders hoch ist. Am höchsten war der Anteil der

mindestens 55-Jährigen im Grundstücks- und Wohnungswesen mit 33 %. Diese Branche

umfasst zum Beispiel den Kauf, Verkauf sowie die Vermietung von Gebäuden und

Wohnungen und deren Verwaltung. Auch in der Land- und Forstwirtschaft und der

Fischerei war der Anteil mit 28 % überdurchschnittlich hoch. Im

Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei, zu dem auch ein Teil der

Berufskraftfahrerinnen und -fahrer gehört, waren ebenfalls 28 % der

Beschäftigten 55 Jahre und älter. Auch wenn es im Handel einzelne Berufe mit

vergleichsweise hohem Anteil der Altersgruppe 55plus gibt, ist deren Anteil an

den Beschäftigten insgesamt in der Branche mit 24 % leicht

unterdurchschnittlich. Im Gastgewerbe wird der teilweise bestehende Arbeits- und

Fachkräftemangel ebenfalls nicht überproportional durch zunehmende Alterung

verschärft: Knapp ein Fünftel der abhängig Beschäftigten in dieser Branche war

zuletzt 55 Jahre und älter - der Anteil lag deutlich unter dem Durchschnitt von

25 %.



Methodische Hinweise:



Die Angaben zu den abhängig Beschäftigten stammen aus den Erstergebnissen des

Mikrozensus 2023. Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich

rund 1 % der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Alle Angaben beruhen auf

Selbstauskünften der Befragten.



Die Ergebnisse beziehen sich auf Berufsuntergruppen nach der Klassifikation der

Berufe 2010 (KldB 2010) bzw. Wirtschaftsabschnitte nach der Klassifikation der

Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008).



Weitere Informationen:



Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt

auf einer eigenen Sonderseite (www.destatis.de/fachkraefte). Das Datenangebot

umfasst die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es

reicht von Vorausberechnungen zur künftigen Zahl von Erwerbspersonen über

Analysen zum Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und

Ausbildungsmarkt.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



