Desay SV und Qualcomm entwickeln intelligente KI-Cockpitplattform auf Basis von Snapdragon X Elite

Die neue Desay SV G10PH wurde entwickelt, um Cockpitprodukte mit überlegener Rechenleistung, Grafiken und fortschrittlicher KI-Fähigkeit für Automobil-Erstausrüster zu unterstützen und dabei wegbereitende Leistung und Funktionalität zu gewährleisten.

Die G10PH ist auf Echtzeit-Entscheidungen, adaptive Reaktionen und proaktive Unterstützung ausgelegt, um ein maßgeschneidertes und intuitives Fahrerlebnis zu schaffen.

Die Zusammenarbeit basiert auf einer starken und langfristigen Geschäftsbeziehung, die sich durch die erfolgreiche Entwicklung innovativer Cockpitplattformen für globale Automobilhersteller auszeichnet.

LAS VEGAS, 13. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Auf der diesjährigen CES in Las Vegas hielten heute Desay SV und Qualcomm Technologies, Inc. eine Unterzeichnungszeremonie ab, um die gemeinsame Innovation der beiden Unternehmen zur Bereitstellung von G10PH, der intelligenten Cockpitplattform der nächsten Generation von Desay SV zu feiern. Desay SV und Qualcomm Technologies verbindet eine langjährige Partnerschaft, die sich auf die Entwicklung innovativer Cockpitlösungen konzentriert. Diese Technologien sind inzwischen in Millionen von Fahrzeugen weltweit integriert. Aufbauend auf dieser Zusammenarbeit, entwickeln die beiden Unternehmen nun die intelligente Cockpitplattform G10PH, die auf Snapdragon X Elite von Qualcomm Technologies basiert.

Die G10PH nutzt die fortschrittlichen Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz (KI), die überlegene Rechenleistung und die hochauflösende Grafik von Snapdragon X Elite, um die Grenzen der Automobiltechnologie zu erweitern. Mit der hochmodernen CPU Qualcomm Oryon des Snapdragon X Elite, der NPU Qualcomm Hexagon für beschleunigte KI-Leistung und der verbesserten GPU Qualcomm Adreno, bietet dieses hochmoderne System Automobilherstellern die Werkzeuge, um ein intelligentes, intuitives und individuell angepasstes Erlebnis für Fahrer und Fahrgäste zu bieten*. Darüber hinaus ermöglicht die G10PH Echtzeit-Entscheidungen, adaptive Reaktionen und proaktive Unterstützung und schafft so einen exklusiven intelligenten Assistenten im Cockpit, der exakt auf die Gewohnheiten der Nutzer abgestimmt ist. Fahrzeuge, die mit der G10PH-Plattform ausgestattet sind, verfügen über eine nahtlose Benutzeroberfläche und individuell anpassbare Funktionen. Diese tragen dazu bei, Komfort und Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Niveau zu heben und ein erstklassiges, benutzerzentriertes Fahrerlebnis zu gewährleisten.