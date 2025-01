Verbio - Aktie im Rampenlicht - 13.01.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Verbio mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -27,84 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -12,37 % musste die Verbio Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,02 % geändert.

Eine Abwärtsbewegung im Dax wegen einer Mixtur aus Zoll-, Zins- und Inflationssorgen hat sich am Montagmorgen fortgesetzt. Mit 20.079 Punkten weitete der deutsche Leitindex sein Minus gegen Ende der ersten Handelsstunde auf 0,67 Prozent aus. Für …

Einige Aktien aus dem SDax haben am Montagmorgen mit deutlichen Schwankungen auf ein Paket an Umstufungen durch das Analysehaus Jefferies reagiert. Nach Kaufempfehlungen zogen die Aktien von SMA Solarar und PVA Tepla um 16 und 11 Prozent an, …

Der leichte Rückschlag des Dax wegen einer Mixtur aus Zoll-, Zins- und Inflationssorgen könnte sich zu Wochenbeginn mit zunächst leichten Verlusten fortsetzen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung …