Energie-Aktie explodiert nach Milliarden-Übernahme

Die Transaktionskosten setzen sich aus 50 Millionen Constellation-Aktien, 4,5 Milliarden US-Dollar in bar und der Übernahme von etwa 12,7 Milliarden US-Dollar an Calpine-Schulden zusammen. Dies ergibt einen Nettokaufpreis von rund 26,6 Milliarden US-Dollar, wie die Unternehmen mitteilten. Die Transaktion soll laut Angaben der Unternehmen innerhalb von 12 Monaten nach der Unterzeichnung abgeschlossen werden.

Die Aktien von Constellation stiegen nach der Bekanntgabe am Freitag um 25 Prozent, was die Qualität des Geschäfts unterstreicht. Der fusionierte Konzern wird zum größten unabhängigen Kraftwerkseigentümer in den USA, einer Branche, die angesichts des steigenden Strombedarfs durch KI-Rechenzentren und Elektrofahrzeuge stark gefragt ist.

Das fusionierte Unternehmen wird saubere und zuverlässige Energie bereitstellen, wobei Calpines über 50 Erdgaskraftwerke in wachsenden Märkten wie Texas und Kalifornien zu einer stärkeren geografischen Diversifizierung beitragen.

Constellation erwartet durch den Deal eine Steigerung des bereinigten Gewinns pro Aktie um mehr als 20 Prozent bis 2026, mit einem zusätzlichen EPS von mindestens 2 US-Dollar pro Jahr. Analysten wie William Appicelli von UBS bewerten den "vollständigen Vermögensstapel" von Constellation als vorteilhaft, warnen jedoch, dass die Integration von Calpines Gasflotte den Multiplikator belasten könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Constellation Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 290,5EUR auf Tradegate (13. Januar 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.