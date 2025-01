Rhein-Main-Unternehmen setzen Impulse für Nachhaltigkeit und Qualität auf internationaler Bühne

Frankfurt am Main (ots) - Vom 14. bis 17. Januar 2025 findet in Frankfurt die

Heimtextil statt. Fünf Unternehmen aus dem Rhein-Main-Gebiet nutzen die Messe,

um ihre innovativen Produkte und Lösungen einem internationalen Fachpublikum

vorzustellen und setzen dabei klare Akzente in den Bereichen Nachhaltigkeit,

Qualität und zukunftsweisendes Design.



Der Auftritt der Rhein-Main-Unternehmen unterstreicht die Bedeutung der Region

als Standort für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der Textilbranche.

Mit über 3.000 Ausstellern aus 65 Nationen ist die Heimtextil auch in 2025

globaler Trendbarometer für neueste Kollektionen, Materialien und textiles

Design. Ein Überblick über die Unternehmen aus dem Rhein-Main-Gebiet:







GmbH aus Groß-Zimmern treiben mit ihrem Engagement für Transparenz und

umweltfreundliche Prozesse die Nachhaltigkeit in der Textilbranche voran. Von

zertifizierten Daunenprodukten bis hin zu ressourcenschonenden Stoffen zeigen

sie, wie ökologische Verantwortung erfolgreich in hochwertige Produkte

integriert werden kann.



Ob maßgeschneiderte, luxuriöse Stoffe von Main Fine aus Frankfurt oder

ergonomische Bettwaren von f.a.n. Frankenstolz Schlafkomfort aus Mainaschaff -

die Aussteller aus der Region beweisen, dass Qualität und Komfort Hand in Hand

gehen können. Mit innovativen Technologien und individuell abgestimmten Lösungen

setzen sie Maßstäbe für modernes Wohnen und Schlafen.



Mit hochwertigen Vorhängen, Polsterstoffen und Dekorationsmaterialien zeigt die

Peter Kohl Nachf. Franz Kohl KG aus Flörsheim am Main, wie traditionelles

Handwerk und modernes Design zu neuen Standards in Ästhetik und Funktionalität

verschmelzen.



Für weitere Informationen und Interviews stehen die teilnehmenden Unternehmen

aus dem Rhein-Main-Gebiet gerne zur Verfügung.



Pressekontakt:



Eline Welke

Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Mobil: +49 170 9100516

mailto:eline.welke@messefrankfurt.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64637/5947570

OTS: Messe Frankfurt Exhibition GmbH







Der Verband Downpass e.V. aus Mainz und das Unternehmen Georg + Otto FriedrichGmbH aus Groß-Zimmern treiben mit ihrem Engagement für Transparenz undumweltfreundliche Prozesse die Nachhaltigkeit in der Textilbranche voran. Vonzertifizierten Daunenprodukten bis hin zu ressourcenschonenden Stoffen zeigensie, wie ökologische Verantwortung erfolgreich in hochwertige Produkteintegriert werden kann.Ob maßgeschneiderte, luxuriöse Stoffe von Main Fine aus Frankfurt oderergonomische Bettwaren von f.a.n. Frankenstolz Schlafkomfort aus Mainaschaff -die Aussteller aus der Region beweisen, dass Qualität und Komfort Hand in Handgehen können. Mit innovativen Technologien und individuell abgestimmten Lösungensetzen sie Maßstäbe für modernes Wohnen und Schlafen.Mit hochwertigen Vorhängen, Polsterstoffen und Dekorationsmaterialien zeigt diePeter Kohl Nachf. Franz Kohl KG aus Flörsheim am Main, wie traditionellesHandwerk und modernes Design zu neuen Standards in Ästhetik und Funktionalitätverschmelzen.Für weitere Informationen und Interviews stehen die teilnehmenden Unternehmenaus dem Rhein-Main-Gebiet gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Eline WelkeMesse Frankfurt Exhibition GmbHMobil: +49 170 9100516mailto:eline.welke@messefrankfurt.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/64637/5947570OTS: Messe Frankfurt Exhibition GmbH