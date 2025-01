Siemens: Darum dürfte die Aktie auch in diesem Jahr steigen!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Siemens

Wenngleich die Performance der Tochter Siemens Energy der Aktie des Mutterkonzerns die Show gestohlen hat, liegt hinter den Anteilen der deutschen Industrieikone Siemens ein starkes Börsenjahr 2024. Um rund 20 Prozent hat sich das Papier zwischen dem 01.01.2024 und dem 01.01.2025 verteuert.

Zwar ist die Entwicklung der weltweiten Industriekonjunktur schwach geblieben, doch die Produkte und Dienstleistungen von Siemens sind dank KI-Boom, anhaltenden Investitionen in Infrastruktur und fortgesetzter Automatisierung in der Produktion gefragt gewesen. Das hat für eine ansprechende Geschäftsentwicklung gesorgt und verhindert, dass die Bewertung der Aktie trotz steigender Kurse aus dem Ruder gelaufen ist.

Das ist in Verbindung mit einem technisch starken und intakten Aufwärtstrend eine hervorragende Voraussetzung, um auch in 2025 mit Kursgewinnen glänzen zu können – über Platz nach oben verfügen die Anteile sowohl technisch als auch fundamental. Zumindest etwas Vorsicht könnte nichtsdestotrotz geboten sein.

Siemens Chartsignale

Intakter Aufwärtstrend: Die Siemens-Aktie befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend, dem bislang nur wenige Gefahren drohen.

Die Siemens-Aktie befindet sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend, dem bislang nur wenige Gefahren drohen. Unterstützung erfolgreich getestet: Der letzte Pullback konnte bereits an der 50-Tage-Linie aufgefangen werden, was diese als Unterstützung bestätigt hat.

Der letzte Pullback konnte bereits an der 50-Tage-Linie aufgefangen werden, was diese als Unterstützung bestätigt hat. Kaufsignal generiert: Die gleitenden Durchschnitte haben mit einem Golden Cross ein Kaufsignal geliefert, das unverändert Bestand hat.

Die gleitenden Durchschnitte haben mit einem Golden Cross ein Kaufsignal geliefert, das unverändert Bestand hat. Trendbeschleunigung möglich: In der Aktie ist es zu einer Keilformation gekommen. Kann diese nach oben aufgelöst werden, könnte sich der Trend beschleunigen.

Siemens: Darf es noch ein bisschen mehr sein?

Ungeachtet der Corona-Krise und Unterbrechungen in der globalen Lieferkette hat sich die Siemens-Aktie in den vergangenen fünf Jahren ansprechend entwickelt. Mit einem Plus von knapp 70 Prozent zwischen dem 01. Januar 2020 und dem 01. Januar 2025 hatte das Indexschwergewicht großen Anteil an der anhaltenden Rekordjagd des DAX.

Dank einer breiten Diversifizierung seines Geschäftsmodelles gelingt es dem Industriekonzern außerdem deutlich besser als etwa den deutschen Automobilkonzernen, das herausfordernde Gesamtumfeld aus Nachfrageschwäche und gestiegenen Energiekosten zu bewältigen. Das hat für anhaltendes Kaufinteresse in der Aktie gesorgt.

Siemens mit intaktem Aufwärtstrend

In den vergangenen zweieinhalb Jahren ist es so zu einem Aufwärtstrendkanal mit einer Breite von rund 45 Euro gekommen. Dieser hat Anlegern wiederholt neue Allzeithochs beschert, wenngleich die Aktie nicht von scharfen Korrekturen verschont geblieben ist.

Eine besonders gefährliche Situation hat sich mit einer Top-Bildung im vergangenen Jahr im Bereich von 150 bis 180 Euro ergeben. Eine nachhaltige Trendwende der Aktie konnte jedoch durch die Unterstützung im Bereich von 150 Euro aufgehalten werden. Seitdem geht es für die Aktie wieder bergauf.

Unterstützt wird sie dabei von einer technischen Indikation, die unverändert einen starken und intakten Aufwärtstrend anzeigt. Das hat zuletzt begünstigt, dass sich Siemens nach einem kurzfristigen Test der 50-Tage-Linie rasch wieder in Richtung 200 Euro erholen konnte.

Keilformation sorgt für Spannung

Im Chart zeichnet sich inzwischen jedoch eine Keilformation ab. Die ist aus technischer Perspektive ein zweischneidiges Schwert, denn ein Herausfallen nach unten könnte eine weitere, scharfe Korrekturbewegung einleiten, während ein Ausbruch nach oben für weitere Kursgewinne sorgen könnte.

Für eine Kursbewegung zur Unterseite spricht, dass es in den technischen Indikatoren zu ersten bearishen Divergenzen gekommen ist. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD haben die jüngsten Rekordhochs der Aktie nicht mit eigenen Hochs bestätigen können. Solche Divergenzen deuten oft auf mittelfristige Trendwenden hin.

Technische Indikation befürwortet steigende Kurse

Gleichzeitig befinden sich die technischen Indikatoren gemeinsam mit der Aktie noch immer in Aufwärtstrends. Das wiederum spricht für einen Ausbruch nach oben und fortgesetzte Kursgewinne. Platzt bietet die Siemens-Aktie derzeit bis zur Oberkante des Aufwärtstrends, die bei rund 215 Euro verläuft.

Nach unten abgesichert sind die Anteile durch die gleitenden Durchschnitte, die bei etwa 185 und 175 Euro verlaufen. Für diese beiden ist das Golden Cross hervorzuheben, das im vergangenen Herbst entstanden ist und ein technisches Kaufsignal darstellt. Weitere Unterstützung erhält die die Aktie durch die Aufwärtstrendlinie sowie 150 Euro. Erst darunter würde sich das Chartbild nachhaltig zu Ungunsten der Käufer entwickeln.

Bewertung bietet Potenzial

Auch mit Blick auf die Bewertung besteht noch Luft nach oben. Für 2025 ist Siemens laut der Daten von MarketScreener mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,1 bewertet. Das liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von knapp 20. Die Dividende hingegen, lange ein starkes Argument für die Aktie, ist mit 2,7 Prozent inzwischen im durchschnittlichen Bereich angelangt.

Eine deutliche Mehrheit der Analysten ist von weiter steigenden Kursen überzeugt. Bei insgesamt 23 Empfehlungen vereinigt Siemens derzeit 18 Bewertungen mit „Kaufen“ oder „Übergewichten“ auf sich. Nur ein Experte rät zum Verkauf der Anteile, während vier die Aktie mit „Halten“ bewerten.

Im Schnitt liegt das von Experten genannte Kursziel bei 210,52 Euro, was gegenüber dem aktuellen Kursniveau ein Aufwärtspotenzial von etwa zehn Prozent bedeutet. Das deckt sich sowohl mit der Bewertung als auch der technischen Ausgangslage der Aktie. Wer investiert ist, sollte seine Gewinne daher laufen lassen. Für einen Neueinstieg könnte es ohne technisch orientierte Trading-Absichten jedoch bereits etwas zu spät sein.

Siemens auf einen Blick

ISIN: DE0007236101

DE0007236101 Börsenwert: 153,41 Mrd. Euro

153,41 Mrd. Euro Dividendenrendite: 2,7 %

2,7 % KGVe 2025: 16,1

16,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

