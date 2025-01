Jefferies senkt Verbio auf 'Hold' - Ziel halbiert auf 11 Euro

rabajatis schrieb heute 09:43

Natürlich stimmt das. Das hat Verbio doch selbst veröffentlicht!

https://www.verbio.de/investor-relations/aktuelles-publikationen/detail/verbio-gibt-ergebnisse-fuer-q1-gj-202425-bekannt/



Aber das wäre ja nur ein rein stichtagsbezogener Wert zum Ende des Jahres 2024. Jetzt haben wir 2025 und sind im THG Markt in einer ganz anderen Umgebung. Das ist es doch worum es geht und was Jefferies hochmanipulativ eben nicht schreibt. Was nützt an der Börse der Blick in den Rückspiegel und die Beschreibung dessen was war, anstatt das was ist und kommt?



Zum Ende 2024 hin fast keine Nachfrage mehr, da die Kunden mehr als ausreichend Zertifikate hatten. Die sie aber mindestens 2025 und 2026 nicht verwenden dürfen. Dazu der hohe Anstieg des Bedarfs ab 2025 und die Vervielfachung bis 2030.



Und wie geschrieben die wohl abgeschlossenen WTO-Urteile gegen Malaysia und Indonesien zu REDII und iLUC.