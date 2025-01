Jackery zeigt weltweit erste geschwungene XBC Solardachziegel auf der BAU 2025

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Hierzulande ist Jackery vor allem für

seine portablen und umweltfreundlichen Energielösungen im Outdoor-Bereich

bekannt. Doch nun zeigt das Unternehmen auf der BAU 2025 in München, dass es

seine Energie-Expertise auch für Solardachziegel einsetzt. Vom 13. bis 17.

Januar 2025 stellt Jackery sein "Solar Roof" auf der Weltleitmesse für

Architektur, Materialien und Systeme erstmals in Europa aus.



Die innovativen Solarziegel ermöglichen eine nahtlose Integration von

erneuerbaren Energien - und das ohne die ästhetischen Einbußen klassischer

Solarpanels. In Halle A3, Stand Nummer 424, präsentiert Jackery die weltweit

ersten gebogenen XBC Solardachziegel dem Publikum. Die von Frost & Sullivan

zertifizierten Dachpfannen weisen einen Wirkungsgrad von mehr als 25 Prozent auf

und generieren 170 Watt pro Quadratmeter. Dank ihrer hohen Effizienz und dem

ansprechenden Design eignen sie sich sowohl für den Einsatz auf privaten als

auch auf gewerblich genutzten Gebäuden. Mit 150° Smile Curve und einer Höhe von

35 mm fügen sich die Ziegel auch in anspruchsvolle architektonische Designs.

Jackery setzt dabei auf 0,13 mm dünne, kristalline Silizium-Solarzellen.







Jackery hat seine innovativen Ziegel strengen Haltbarkeitstests unterzogen, dieUmwelteinflüsse von mehr als 25 Jahren imitieren. Das "Solar Roof" hält auchextremen Wetterbedingungen stand. Das überlappende Design mit speziellen Hakenmacht sie besonders windbeständig. Darum gewährt Jackery 30 Jahre Garantie. Auchder Installationsaufwand ist dank eines weltweit patentierten Montage-Systemsbesonders gering. Nur zwei Schrauben sind pro Ziegel nötig.Neben dem neuen "Solar Roof" bringt Jackery auch sein mobilesDIY-Balkonkraftwerk "Navi 2000" mit zur BAU nach München. Das All-In-One-Systembesteht aus einer erweiterbaren LiFePO4-Powerstation mit 2k Wh und integriertemWechselrichter im wetterfesten Aluminiumgehäuse. Ohne Vorkenntnisse in wenigenMinuten einsatzbereit, eignet es sich im Set mit den optional erhältlichenflexiblen Solarpanels von Jackery nicht nur für den Balkon, sondern auch am Zaunoder für das Tiny- oder Ferienhaus. Mit einer maximalen Solarladeleistung von1600 Watt und der Kompatibilität zu gängigen MC4-Solarmodulen empfiehlt sich dasNavi 2000 zudem als Speicherlösung für bestehende Systeme. Das Jackery Systemist zur UVP von 1.799 Euro verfügbar.Pressekontakt:Nadine KonstantyPR KONSTANTTel.: +49 211 73063360Mail: nadine@konstant.dePhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2595377/jackery_DE.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2459138/5109774/Jackery_Logo.jpgView original content to downloadmultimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/europa-premiere-jackery-zeigt-weltweit-erste-geschwungene-xbc-solardachziegel-auf-der-bau-2025-302347839.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161806/5947604OTS: Jackery Inc.