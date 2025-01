JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Wilson sieht mit Blick auf die anstehende Berichtssaison für das abgelaufene Quartal einen Mangel an Impulsen in der europäischen Kapitalgüterbranche. Für den Bremsenhersteller für Nutzfahrzeuge, der am 20. Februar berichten wird, erwartet Wilson laut der am Montag vorliegenden Sektorstudie, dass dessen Portfolio-Maßnahmen 2025 zu Margensteigerungen führen dürften./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2025 / 17:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 68,15EUR auf Tradegate (13. Januar 2025, 11:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrew Wilson

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m