AKTIE IM FOKUS BBVA auf Juli-Hoch nach Empfehlung - BofA lobt Türkei-Geschäft Eine Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat am Montag die Aktie der spanischen Großbank BBVA hochgetrieben. Sie setzte sich mit plus 2,7 Prozent auf 10,20 Euro an die Spitze im schwachen EuroStoxx 50 und erreichten den höchsten Stand seit …