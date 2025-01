Streamingriese und Dividendenkönige: Wer sich nächste Woche alles beweisen muss!

Nachdem in der vergangenen Woche vor allem Finanzwerte, allen voran die US-Großbanken, ihre Geschäftsberichte vorgestellt haben, ist am Dienstagabend mit Netflix der erste große Technologiekonzern an der Reihe. Die stehen aufgrund der in den vergangenen zwei Jahren stark gestiegenen Kurse unter besonders hohem Erfolgs- und Rechtfertigungsdruck.

Da das Unternehmen aber bereits auf vielen Märkten vertreten und die Konkurrenz im Streaming-Geschäft ebenfalls größer geworden ist, bestehen Unsicherheiten, ob das zuletzt hohe Wachstum tatsächlich auch langfristig verteidigt werden kann. Das aber wäre notwendig, um den hohen Bewertungsaufschlag zu rechtfertigen.

Für das abgelaufene Quartal wird noch einmal mit einer zweistelligen Wachstumsrate gerechnet. Die Erlöse sollen von 8,83 Milliarden US-Dollar um 14,5 Prozent auf 10,11 Milliarden US-Dollar geklettert sein. Der daraus erzielte Gewinn pro Aktie wird auf 4,21 US-Dollar geschätzt, was fast das Doppelte des Vorjahresquartal bedeuten würde.

An den Optionsbörsen sind Händler skeptisch, dass es Netflix gelingen wird, mit seinen Zahlen zu überzeugen. Der Call-Anteil der am kommenden Freitag auslaufenden Optionskontrakte liegt bei 43,2 Prozent, während deie Put-Quote bei 56,8 Prozent. Hinsichtlich der Kursreaktion sind 8,8 Prozent eingepreist, das ist der höchste Wert seit mehr als zwei Jahren.

Mittwoch, 22. Januar: Johnson & Johnson

Die Anteile des Pharma- und Konsumgüterkonzerns Johnson & Johnson standen in den vergangenen Wochen stark unter Druck. Einerseits belastete die Nominierung des Impfleugners Robert Kennedy zum US-Gesundheitsminster den Kurs, andererseits sorgten auch die stark gestiegenen Anleiherenditen für Gegenwind, denn die machen Dividendenwerte unattraktiv. Auch die anhaltenden Diskussionen um eine Senkung der Medikamentenkosten in den USA belasteten das Sentiment.

Einen positiven Akzent konnte das Unternehmen mit der Ankündigung, das Unternehmen Intra-Cellular Therapies für knapp 15 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, setzen. Der Deal soll die Kompetenzen des Konzerns im Bereich Nervenerkrankungen stärken und das Wirkstoffportfolio so weiter Diversifizieren. Aufgrund des gesunkenen Aktienkurses qualifiziert sich Johnson & Johnson außerdem als Value-Perle. Analysten sehen derzeit ein Potenzial von 16 Prozent, während die Ausschüttungsrendite des Dividendenkönigs bei 3,4 Prozent liegt.

Viele Anleger dürften daher darauf hoffen, dass die Aktie nach den Zahlen möglichst unverändert bleibt. Das nämlich würde mehr Zeit verschaffen, die Anteile zum gegenwärtig günstigen Niveau einzusammeln. Mit Blick auf die Erwartungen zeigt sich ein gemischtes Bild. Zwar wird mit einem Umsatzanstieg von 4,5 Prozent auf 22,45 Milliarden US-Dollar gerechnet, der Gewinn soll mit 2,04 US-Dollar je Aktie aber unter dem Vorjahresniveau von 2,29 US-Dollar liegen.

Angesichts der Talfahrt in den vergangenen Wochen wetten Marktteilnehmende auf einen Befreiungsschlag nach den Zahlen. Der Call-Anteil liegt bei beeindruckenden 65,6 Prozent. Auch für die darauf folgenden Verfallstermin ist das Sentiment mehrheitlich bullish. Eingepreist ist eine Kursbewegung von 2,6 Prozent – ein für die Aktie durchschnittlicher Wert.

Mittwoch, 22. Januar: Procter & Gamble

Was den Anstieg der Anleiherendite betrifft, hatte Procter & Gamble mit demselben Problem wie Johnson & Johnson zu kämpfen. Zwar ist der Konsumgüterhersteller einer der zuverlässigsten Dividendenwerte überhaupt – das Unternehmen hat seine Ausschüttung bereits 68 Jahre in Folge angehoben. Da die Dividendenrendite gegenwärtig aber nur bei 2,5 Prozent liegt, sind US-Anleihen mit Kupons von fast 5 Prozent schlicht attraktiver geworden.

Dazu kommen Nachfragesorgen, denn nach den in den vergangenen zwei Jahren stark gestiegenen Lebenshaltungskosten ist unklar, ob die Premiumprodukte des Konzerns ihre Marktanteile verteidigen können. Grund für diese Zweifel ist die Tatsache, dass auch in marken- und imagebewussten USA Eigen- und Handelsmarken eine immer größere Rolle spielen und bei Verbraucherinnen und Verbrauchern an Beliebtheit gewinnen. Hier muss Procter & Gamble also über den Preis konkurrieren, was die überdurchschnittlich hohen Margen bedroht.

Die Erwartungen sind angesichts dieser Entwicklung niedrig. Beim Umsatz wird mit einer Steigerung um knapp 1 Prozent auf 21,6 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der pro Anteil erzielte Gewinn soll gegenüber dem Vorjahresquartal um 2 Cent auf 1,86 US-Dollar zulegen. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 ist Procter & Gamble mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,2 bewertet. Das liegt um etwa 6 Prozent unter dem historischen Durchschnitt von 24,5, daher könnten schon geringfügig bessere Zahlen für einen Kursanstieg der Aktie sorgen.

Implizitiert ist eine Kursbewegung von 3,3 Prozent. Das ist wie bei Netflix der höchste Wert seit zwei Jahren und deutet auf Unsicherheit hin. Dieser Verdacht wird durch die Verteilung der Kontrakte bestätigt. Auf der Call-Seite liegen 46,6 Prozent der am Freitag auslaufenden Optionen, auf der Put-Seite sind es 53,4 Prozent. Andererseits konnte Procter & Gamble in fünf der vergangenen sechs Quartale nach der Vorlage seines Geschäftsberichtes zulegen.

Donnerstag, 23. Januar: Texas Instruments

Für Halbleiterwerte hat die Earnings Season stark begonnen. Die Zahlen von Taiwan Semiconductor haben das Vertrauen der Anleger darin gestärkt, dass der Boom bei Künstlicher Intelligenz seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Viele Chip-Werte konnten davon profitieren und daraufhin zulegen.

Im Bereich analoger Halbleiter hingegen bleibt die Geschäftsentwicklung unterdurchschnittlich. Die global schwache Industriekonjunktur hat eine geringe Nachfrage und aufgrund von Überkapazitäten fallende Halbleiterpreise zur Folge. Aktie wie Analog Devices, Infineon und ON Semiconductor haben sich daher schon vor einigen Wochen aus dem Rennen um höhere Kurse verabschiedet.

Es liegt nun an Texas Instruments, dem ersten großen US-Halbleiterwert, dieser Nische mit möglichst starken Zahlen neues Leben einzuhauchen. Das aber könnte ein schwieriges Unterfangen werden, denn gegenüber dem Vorjahresquartal dürften sowohl der Umsatz als auch der Gewinn rückläufig gewesen sein. Das Unternehmen steht vor dem neunten (!) Rückgang (im Vergleich zum Vorjahr) in Folge. Analysten erwarten Erlöse in Höhe von 3,87 Milliarden US-Dollar. Vor 12 Monaten waren es noch 4,08 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn soll mit 1,23 US-Dollar je Anteilsschein um 23 Cent niedriger ausfallen als noch vor einem Jahr.

Angesichts der schwach zu erwartenden Geschäftsentwicklung ist das Sentiment vor den Zahlen überwältigend bearish. Gerade mal 25,8 Prozent der Händlerinnen und Händler haben auf steigende Kurse gewettet, während der Put-Anteil bei überwältigend 74,2 Prozent liegt. Allein dieser Umstand könnte zu steigenden Kursen führen, da die Put-Anleger so leer ausgehen würden. Die eingepreiste Kursreaktion liegt bei 5,9 Prozent, was der höchste Wert seit zwei Jahren ist.

Freitag, 24. Januar: NextEra Energy

In der US-Energie- und Versorgerbranche herrscht Goldgräberstimmung! Ausgelöst hat diese der KI-Boom, denn der rasche Auf- und Ausbau von Rechenzentren sorgt für eine schnell wachsende Energienachfrage. Die Aussicht auf das höchste Wachstum seit langer Zeit lässt Anleger auch über Hemmnisse wie die hohen Marktzinsen hinwegsehen, die eigentlich wie Blei auf den Aktien der Branche liegen sollten. Die gilt üblicherweise als besonders zinssensitiv.

Trotz einer Korrektur in den vergangenen Monaten haben die Anteile von NextEra Energy, dem nach eigenen Angaben weltweit größten privaten Erzeuger von erneuerbarer Energie, im letzten Jahr 20 Prozent an Wert gewonnen. Damit liegen sie allerdings etwas hinter dem Branchendurchschnitt der rund 25 Prozent beträgt. Ursachen hierfür waren die Tropenstürme Debby, Helene und Milton sowie Ärger bei der Tochtergesellschaft NextEra Energy Partners.

Ungeachtet dessen hat das Unternehmen seine langfristigen Finanzziele ebenso wie die Fortsetzung der bisherigen Dividendenpolitik bestätigen können. Die Ausschüttung soll jährlich um etwa 10 Prozent gesteigert werden, die Rendite liegt derzeit bei 2,9 Prozent. Was mittelfristig jedoch spannend werden könnte: Ob NextEra Energy hier zugunsten des Ausbaus neuer Kapazitäten hier nicht vielleicht doch auf die Bremse drückt.

Für das zurückliegende Quartal jedenfalls wird mit einem deutlichen Umsatzanstieg von 6,88 auf 7,97 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Gewinn hingegen soll mit 0,52 US-Dollar pro Aktie auf dem Niveau des Vorjahres verharren. In den vergangenen 21 Quartalen hat das Unternehmen jedoch jedes Mal die Gewinnerwartungen des Marktes übertreffen können.

Vor den Zahlen agieren Händlerinnen und Händler zurückhaltend. Mit einem Put-Anteil von 53,8 Prozent verfügen die Pessimisten über eine kleine Mehrheit gegenüber den mit einem Anteil von 46,2 Prozent auf steigende Kurse wettenden Anlegern. Eingepreist ist eine Kursbewegung von bis zu 4,2 Prozent. Die Earnings-Historie ist bereits seit 5 Quartalen mit steigenden Kursen makellos.

Stand: Sonntag, 19. Januar, 10:00 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion