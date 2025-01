Bitcoin bricht ein: Das hat Elon Musk mit dem Ausverkauf zu tun

Der Bitcoin-Preis ist am Montag um 4 Prozent auf unter 91.000 US-Dollar gefallen, während Ripple um 3,7 Prozent auf 2,41 US-Dollar sank. Auch Ether, Solana und Dogecoin notierten im Minus.

Die Kursverluste folgten auf einen US-Arbeitsmarktbericht, der stärker ausfiel als erwartet."Der Abwärtszyklus ist vorbei", kommentierten die Analysten der Bank of America am Freitag und warnten vor steigenden Zinserwartungen. Krypto-Investoren befürchten, dass die Federal Reserve die Zinsen länger hoch halten könnte, was die Preise von Kryptowährungen belastet, da diese sensibel auf Zinspolitik reagieren.