InvestCEC Aufruf zur Einreichung für Unternehmer / Unternehmer und kleine Unternehmen (KMU) aus ganz Europa sind eingeladen, Vorschläge für Geschäftsmodelle einzureichen, die Lösungen zur Kreislaufwirtschaft fördern

Klagenfurt, Austria (ots) - Das InvestCEC-Projekt (https://investcec.eu/) ,

gefördert von der Europäischen Kommission, unterstützt Städte und Regionen beim

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, indem es Unternehmer, Investoren und

öffentliche Behörden einbindet und Projekte zur Kreislaufwirtschaft initiiert.



Das Ziel von InvestCEC ist es, das Bewusstsein bei Investoren und öffentlichen

Institutionen für die wirtschaftlichen und finanziellen Chancen von

Kreislaufwirtschaftslösungen zu schärfen. Als Pilotprojekt wird es in Klagenfurt

am Wörthersee (Österreich), gemeinsam mit den Stadtwerken Klagenfurt als

kommunalen Dienstleister, umgesetzt.





Unternehmer und kleine Unternehmen (KMU) aus ganz Europa sind eingeladen,Vorschläge für Geschäftsmodelle einzureichen, die Lösungen zurKreislaufwirtschaft fördern, entweder direkt zugeschnitten für die StadtKlagenfurt oder auch exemplarisch für andere europäische Städte.INTERESSENBEREICHE DER AUSSCHREIBUNG FÜR UNTERNEHMEN- Erneuerbare Energie-Lösungen in städtischen Gebieten: Solarenergie, GreenGases (Biogas, synthetisches Methan), Wärmeenergie, Kleinwasserkraftwerke undWasserstofftechnologien.- CO2-Reduktion und Energieeffizienz: Lösungen, die die Umweltbelastungminimieren und die Energieeffizienz in städtischer Infrastruktur undindustriellen Prozessen verbessern.- Trinkwassermanagement: Innovationen in der Wasserqualitätsüberwachung,Wasserkühlung und Smart-Grid-Anwendungen für Wassersysteme.- Abwasserverwertung & Recycling: Waste-to-Energy-Technologien, Umwandlung vonSchlamm in Biogas oder Synthesegas und neue Methoden zur Abwasserbehandlungund Ressourcennutzung.- Städtische Mobilität & Transport: Lösungen, die die Energieeffizienzverbessern, Logistik optimieren oder erneuerbare Energien in Transportsystemeintegrieren.VORTEILE FÜR ERFOLGREICHE BEWERBER- Gelegenheit, Ihre Lösung vor Entscheidungsträgern der Stadtwerke Klagenfurt ,der Stadt Klagenfurt und anderen relevanten Entscheidungsträgern aus der EU zupräsentieren.- Präsentation des Geschäftsmodells vor Investitionsexperten.- Bis zu 4 Stunden individuelles Coaching zu Geschäftsentwicklung,Finanzierungsstrategien, Pitch-Training und Zugang zu einemInvestitions-Workshop.- Ermäßigter Zugang oder Ausstellungsstände auf der CIRPLEX - Messe in Kärnten,Österreich, sowie dazugehörige Workshops.BEWERTUNGSPROZESSDie Bewerbungen werden von einem Expertengremium geprüft, das Führungskräfte derStadtwerke Klagenfurt , der Stadt Klagenfurt , weiterer europäischeröffentlicher/privater Einrichtungen, professionelle Investoren undUnternehmensstrategieberater umfasst.WIE MAN SICH BEWERBTUm sich zu bewerben, füllen Sie bitte das Bewerbungsformular für dieInvestCEC-Ausschreibung für Unternehmen bis zum 15. Februar 2025 aus:https://tools.enspire.science/investcec-call-for-entrepreneursPressekontakt:Andrea Motola, Enspire Science ( mailto:andrea.ratkosova@enspire-science.com)Giorgio Alessandro, Greenovate! Europe (mailto:g.alessandro@greenovate-europe.eu)Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172965/5947678OTS: Greenovate! Europe