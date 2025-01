Mit der Harmonisierung der Anforderungen kommt die Verdopplung des bürokratischen Aufwandes

Berlin (ots) - Mit der Einführung der Europäischen Nutzenbewertung (EU-HTA) ab

dem 12. Januar 2025 beginnt eine neue Epoche für die Bewertung von Arzneimitteln

in der EU. Pharma Deutschland begrüßt zwar die damit verbundenen Ziele:

schnellerer Zugang zu innovativen Therapien, weniger Doppelarbeit und eine

Harmonisierung klinischer Bewertungen innerhalb der Mitgliedsstaaten. Jedoch

sieht der Verband erhebliche Herausforderungen bei der Umsetzung.



"Das Erreichen der ambitionierten Ziele der EU-HTA ist derzeit kaum absehbar",

erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Zwar

hat das Bundesministerium für Gesundheit Vorschläge zur Änderung der

Arzneimittelnutzenverordnung eingebracht, die den europäischen Prozess besser

mit dem nationalen AMNOG-Verfahren verzahnen sollen. Dennoch fehlt es weiterhin

an klaren Regelungen für die inhaltliche Abstimmung."





"Der Aufwand für die pharmazeutische Industrie muss praktikabel bleiben. DieVielzahl an Anforderungen der Mitgliedsstaaten und die fehlende Einbindung derIndustrie stellen erheblichen bürokratische Aufwand dar", so Brakmann weiter.Besonders problematisch sei, dass es bislang keine klaren europäischenBeratungsmöglichkeiten gibt und unklar bleibt, wie die Ergebnisse der EU-HTA innationale Bewertungsverfahren integriert werden sollen.Klare Forderungen an die PolitikPharma Deutschland fordert von der Politik grundlegende Klarstellungen und eineverlässliche Planbarkeit bezüglich der Verwendung der europäischen Unterlagen imAMNOG. "Die pharmazeutische Industrie ist bereit, sich den Herausforderungen zustellen. Die neuen Anforderungen müssen jedoch in der Praxis erfüllbar sein undes braucht die Sicherheit, dass Investitionen in innovative Arzneimittelangemessen gewürdigt werden. Um eine echte europäische Nutzenbewertung aufbauenzu können, die allen Patientinnen und Patienten überall in Europa einenschnellen Zugang zu innovativen Therapien ermöglicht, dürfen wir nicht wieder inden Reflex verfallen und ausufernde Bürokratie befeuern", betont Brakmann.Umfassende Informationen zur Europäischen Nutzenbewertung hat Pharma Deutschlandauf seiner Webseite(https://www.pharmadeutschland.de/unsere-themen/europaeischer-hta-prozess/)zusammengestellt.Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband derPharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisiertenUnternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung inDeutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apothekenverkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittelsowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen undPatienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de/ gibt es mehrInformationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-138mailto:hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitReferentin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-123mailto:gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselhttp://www.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/X: https://x.com/PharmaDeuWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54882/5947680OTS: Pharma Deutschland e.V.