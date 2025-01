Milliarden-Token-Unlock entscheidet über Altcoin-Schicksal

Am 18. Januar plant Ondo Finance die Freigabe von 1,94 Milliarden ONDO-Tokens, was einem Wert von etwa 2,23 Milliarden US-Dollar entspricht. Diese Menge übersteigt die derzeit im Umlauf befindliche Menge von 1,4 Milliarden Tokens um 130 Prozent. Ein solch massiver Unlock hat Seltenheitswert und stellt selbst den aktuellen durchschnittlichen täglichen Handelsumsatz von 250 bis 300 Millionen US-Dollar deutlich in den Schatten.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden

Was bedeutet ein Token-Unlock?

Ein Token-Unlock beschreibt die gestaffelte Freigabe von Kryptowährungen, die zuvor eingefroren wurden. Dies geschieht, um zu verhindern, dass frühe Investoren oder Projektmitglieder ihre Bestände auf einmal verkaufen, was zu starken Preisschwankungen führen könnte. Doch bei Freigaben wie der von ONDO, die im Verhältnis zum Handelsvolumen und zur zirkulierenden Menge enorm sind, droht genau das: erhöhte Marktvolatilität.

Laut einer Analyse von The Tie zeigt sich, dass Token mit Freigaben, die über 100 Prozent des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens liegen, vor und nach der Freigabe oft starke Preisschwankungen erleben.

Die Entwicklung von ONDO im Blick

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung wird ONDO bei 1,14 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 5 Prozent im Tagesverlauf und einem Minus von fast 15 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. Der Preisverfall hat bereits im Dezember begonnen: Nach einem Allzeithoch von 2,10 US-Dollar am 16. Dezember fiel der Kurs kontinuierlich. Die Freigabe der Tokens könnte diesen Trend weiter verstärken, da ein größerer Verkauf von ONDO auf den Markt drückt.

Weitere Token Unlocks im Überblick

Neben ONDO stehen in dieser Woche auch andere Altcoins im Rampenlicht, darunter ARB (Arbitrum), STRK (Strike) und SEI (Sei Network). Gemeinsam mit ONDO beläuft sich der Gesamtwert dieser Freigaben auf 3 Milliarden US-Dollar. Solche massiven Mengen an neuen Tokens könnten nicht nur für die jeweiligen Coins, sondern für den gesamten Altcoin-Markt Turbulenzen verursachen vorallem gepaart mit einer zuletzt schwächeren Marktperformance

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!