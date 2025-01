S&P 500: Schlimmste Abweichung von der gleichgewichteten Version seit 60 Jahren

Strategen von JPMorgan sehen die Konzentration als Warnsignal. Der Rückgang der Marktbreite seit Oktober erinnere an das Jahr 2015, als der Anteil der Aktien oberhalb ihres 100-Tage-Durchschnitts von 80 auf 35 Prozent fiel und der Markt im August eine Korrektur erlebte. "Die Abweichung des S&P 500 von seiner gleichgewichteten Version ist die schlimmste seit Jahrzehnten", erklärten sie.

Andere Stimmen sehen weniger kurzfristige Gefahr

Nicht alle Experten teilen die Sorge. Jeffrey Kleintop, Chief Global Investment Strategist bei Charles Schwab, erklärte:

Das Paradigma 'Der Gewinner bekommt alles' wird irgendwann zu Ende gehen. Aber es ist schwer vorherzusagen, wann das sein wird.

Auch die Strategen von BlackRock unter der Leitung von Gargi Chaudhuri betonten, dass die hohe Konzentration und Bewertungen in den US-Benchmarks kurzfristig keine unmittelbare Gefahr darstellen müssen. "Anstatt das Engagement in US-Aktien zu reduzieren, bevorzugen wir gezielte Ansätze mit aktivem Management und Absicherungen, um potenzielle Risiken zu managen", so BlackRock.

Langfristiger Blick bleibt entscheidend

Die Diskussion über die Konzentration im S&P 500 wirft Fragen über die Stabilität des Marktes und die Chancen für Diversifikation auf. Während einige Experten vor einer möglichen Korrektur warnen, sehen andere darin eine Herausforderung, die durch strategische Anpassungen gemeistert werden kann.

Angesichts der aktuellen Marktlage wäre es möglicherweise ratsam, jetzt Gewinne zu sichern, Liquidität aufzubauen und sich gegen mögliche Verluste abzusichern. Eine Möglichkeit dazu bieten Put-Optionen, die bei einem Kursrückgang des S&P 500 profitieren können. Der Discount-Optionsschein GJ72MS, ist so eine Option für Anleger. Anleger sollten jedoch die Begrenzung der Kursgewinne berücksichtigen und sorgfältig abwägen, ob diese Strategie ihren Anlagezielen entspricht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion