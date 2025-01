Bitcoin stark unter Druck: Das sieht jetzt ganz übel aus!

Nicht nur für den US-Aktienmarkt, auch für Kryptowährungen hat das neue Börsenjahr mit einer Enttäuschung begonnen. Wenngleich die Anhänger insbesondere von Bitcoin darauf beharren, dass die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt "digitales Gold" sei, bleibt sie ein zinssensitives Risiko-Asset.

Dementsprechend haben die Aussichten auf weniger Zinssenkungen in diesem Jahr und der damit verbundene Renditenanstieg auch Bitcoin, Ethereum und Co unter Druck gesetzt. Zum Wochenauftakt notiert die Digitalwährung im Bereich von 92.000 US-Dollar und damit unmittelbar an einer wichtigen Unterstützung.