Greenback vor 5-Prozent-Rallye, sagen die Goldmänner

Trotz dieser optimistischen Einschätzung sieht Goldman das Risiko einer noch stärkeren Aufwertung. Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht, der überraschend robuste Beschäftigungszahlen lieferte, stützt diese Erwartungen.

Auch TD Securities und die Deutsche Bank gehören zu den großen Banken, deren Währungsstrategen in diesem Jahr mit einer weiteren Stärkung des Greenback rechnen. Spekulative Händler – darunter Hedgefonds und Vermögensverwalter – sind derweil so optimistisch in Bezug auf den US-Dollar wie seit 2019 nicht mehr und haben die Gesamtsumme der bullishen Wetten auf den Greenback auf etwa 33,7 Milliarden US-Dollar erhöht, wie aus Daten der Commodity Futures Trading Commission hervorgeht, die von Bloomberg für die Woche zum 7. Januar zusammengestellt wurden.

Der US-Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Währungskorb misst, hat am Montag seinen höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht, bevor er am Dienstag um 0,4 Prozent auf 109,52 fiel. Am Montag war er auf 110 geklettert, den höchsten Stand seit November 2022.

Währungsprognosen

Goldman Sachs hat seine Prognosen für den Euro nach unten korrigiert. Innerhalb von sechs Monaten soll er nun auf 0,97 US-Dollar fallen – ein Niveau, das zuletzt 2022 erreicht wurde. Auch das britische Pfund wurde auf 1,22 US-Dollar (vorher 1,32) und der australische Dollar auf 0,62 US-Cent (vorher 0,66) herabgestuft.

"Die Dominanz des US-Dollars zeigt keine Anzeichen eines Nachlassens und bereitet den Boden für ein herausforderndes Jahr für asiatische Währungen“, kommentiert Bloomberg-Strategin Mary Nicola.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





