Spieleinsätze stiegen um 6 Prozent auf rund 183 Mio. Euro

- 27 Hochgewinne von mindestens 100.000 Euro, darunter 6 Millionengewinne

- 76 Mio. Euro Gewinnausschüttung insgesamt an die Hamburger Tipper

- 60 Millionen Euro für das Gemeinwohl in Hamburg



Im vergangenen Jahr haben die Hamburgerinnen und Hamburger insgesamt 182,8 Mio.

Euro für Lotterien und Lose der städtischen LOTTO Hamburg GmbH ausgegeben. Im

Vergleich zum Vorjahr sind die Spieleinsätze damit um 6 Prozent gestiegen. 2023

hatten sie noch bei 172,1 Mio. Euro gelegen.





Die Geschäftsführer der städtischen LOTTO Hamburg GmbH, Michael Heinrich undTorsten Meinberg blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Den Zuwachs derSpieleinsätze führen sie vor allem auf die positive Entwicklung der europäischenLotterie Eurojackpot zurück und erläutern: "Bei Eurojackpot haben langanhaltendeHochjackpot-Phasen viel Aufmerksamkeit erzielt. Dreizehn Mal ist der Eurojackpotauf seine neue Maximalhöhe von 120 Mio. Euro gestiegen. Seit der Erhöhung derHöchstgewinnsumme und der Einführung eines zweiten Ziehungstages (dienstags undfreitags) im Jahr 2022 verzeichnet der Eurojackpot nachhaltige Steigerungen.Dies wirkt sich positiv auf das Gesamtergebnis aus."Sechs neue Millionäre - doch einer weiß wohl noch nichts von seinem GlückInsgesamt wurden 2024 bei den verschiedenen Glücksspielangeboten von LOTTOHamburg Gewinne in Höhe von 76 Mio. Euro an die Spielteilnehmendenausgeschüttet. Dabei konnten sich 27 Glückspilze über einen Lotteriegewinn inHöhe von mindestens 100.000 Euro freuen.Dank der Lotterien gibt es sechs neue Millionäre in der Hansestadt. Dabei konnteallerdings ein Gewinn bei der Zusatzlotterie Spiel 77 in Höhe von rund 2,5Millionen noch nicht ausgezahlt werden, weil sich der oder die Glückliche seitder Ziehung im Mai noch nicht in der Zentrale von LOTTO Hamburg gemeldet hat.Drei volle Jahre haben Spielteilnehmende Zeit, ihre Gewinne geltend zu machen,in diesem Fall sogar bis Dezember 2027.Im Jahr 2024 haben vier Hamburger beim Eurojackpot Millionenbeträge gewonnen.Der höchste Hamburger Gewinn wurde im Januar 2024 erzielt: Über 5 Mio. Eurogingen an einen Hamburger Eurojackpot-Spieler, der seinen Tipp im Internetabgegeben hatte. Ebenfalls im Januar hatte ein Spielteilnehmer aus Wandsbek 2,4Mio. Euro gewonnen. Im Februar strich ein Internetspieler 1 Millionen Euro einund im Oktober ging erneut ein Eurojackpot-Gewinn von über 1 Mio. Euro in denBezirk Wandsbek.Bei LOTTO 6aus49 konnte ein Internetspieler im März über 1,2 Mio. Euro jubeln.LOTTO 6aus49 und Eurojackpot bleiben die beliebtesten LotterienBei den Hanseatinnen und Hanseaten steht die Lotterie Eurojackpot nach LOTTO