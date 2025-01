Börsen Update Europa - 13.01. - MDAX schwach -1,47 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.482,00 PKT und fällt um -0,64 %.

Top-Werte: Nordex +2,47 %, Qiagen +1,58 %, Sartorius Vz. +1,46 %

Flop-Werte: Kontron -7,94 %, AIXTRON -6,17 %, SILTRONIC AG -5,20 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 4.941,82 PKT und verliert bisher -0,90 %.

Top-Werte: BBVA +2,99 %, ING Group +2,26 %, Mercedes-Benz Group +1,90 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -5,11 %, Ferrari -2,64 %, AXA -2,36 %

Der ATX steht aktuell (13:59:53) bei 3.651,41 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +2,70 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,61 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,45 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,44 %, DO & CO -2,24 %, Raiffeisen Bank International -1,93 %

Der SMI bewegt sich bei 11.678,39 PKT und fällt um -1,02 %.

Top-Werte: Swisscom +1,21 %, Nestle +0,52 %, CIE Financiere Richemont +0,46 %

Flop-Werte: Holcim -3,30 %, Partners Group Holding -1,41 %, Sonova Holding -1,06 %

Der CAC 40 steht bei 7.393,14 PKT und verliert bisher -0,80 %.

Top-Werte: ORANGE +2,28 %, Bouygues +1,32 %, ENGIE +1,10 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -3,16 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -2,71 %, AXA -2,36 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.497,93 PKT und verliert bisher -0,67 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,45 %, Telia Company +0,99 %, Swedbank Shs(A) +0,79 %

Flop-Werte: Skanska (B) -1,99 %, Assa Abloy Registered (B) -1,81 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,62 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 3.626,00 PKT und verliert bisher -1,21 %.

Top-Werte: Metlen Energy & Metals +0,33 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,11 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,24 %

Flop-Werte: Public Power -2,90 %, Viohalco -2,73 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,61 %