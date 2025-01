Greenridge Exploration gibt die Ergebnisse seines Explorationsprogramms 2024 in seinem Uranprojekt Carpenter Lake im Athabasca-Becken bekannt

- Es wurden mehrere vorrangige Ziele ermittelt und kartiert. Diese Standorte werden in Vorbereitung auf zukünftige Bohrungen weiter erkundet.

- Zweiundzwanzig (22) Probenstandorte wiesen eine anomale Radioaktivität von mehr als 1.000 Zählschritten pro Sekunde („cps“) auf, bestehend aus vierzehn (14) Ausbissen, vier (4) verdeckten Ausbissen und vier (4) Felsbrocken, wobei sechs (6) Probenstandorte einen Wert von mehr als 3.000 cps aufwiesen, nämlich vier (4) Ausbisse und zwei (2) verdeckte Ausbisse.

- Das höchste Ergebnis, 602 ppm U, stammt aus einem Ausbiss in der Nähe eines vorrangigen Ziels.

13. Januar 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen") (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) freut sich, die Ergebnisse seines Arbeitsprogramms 2024 in seinem Projekt Carpenter Lake (das „Konzessionsgebiet Carpenter Lake“ oder das „Projekt“) im nördlichen Zentrum von Saskatchewan bekannt zu geben. Das Projekt erstreckt sich über ungefähr 13.388. Hektar und besteht aus sieben (7) abgesteckten Mineralkonzessionen am südlichen Rand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: „Die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2024 sind äußerst ermutigend und bilden einen einheitlichen Rahmen für die Ermittlung von Zielen für die weiterführende Exploration. Das Programm führte zur Abgrenzung mehrerer Gebiete, die weiter erkundet und kartiert werden müssen. Die Daten aus diesen Arbeiten werden dann zur Festlegung eines zukünftigen Bohrprogramms beitragen.“

Dahrouge Geological Consulting Ltd. („DGC“ oder „Dahrouge“) führte für Greenridge ein groß angelegtes Explorationsprogramm (das „Programm“) über fünfzehn (15) Tage auf seinem Konzessionsgebiet Carpenter Lake durch. Das primäre Ziel des Programms war, die kürzlich identifizierten Anomalien zu untersuchen und die Ziele hoher Priorität für zukünftige Bohrungen zu ermitteln. Zu den Hauptarbeiten des Programms gehörten:

- Detaillierte geologische Kartierungen in sehr höffigen Zielgebieten;

- Prospektionsarbeiten und Gesteinsprobenahmen in Zielgebieten; und

- Untersuchungen mit einem Szintillometer in Gebieten, in denen nur wenige Ausbisse vorhanden sind.

Das Unternehmen verfolgte einen systematischen Ansatz, der historische Daten mit neuesten Explorationsergebnissen verband, um den Fokus auf wichtige Interessensgebiete zu lenken. Die Explorationstätigkeiten des Jahres 2024 konzentrierten sich auf die Cable Bay Shear Zone (die „CBSZ“), eine bedeutende Struktur, die das Projektgebiet durchkreuzt. CBSZ wird durch mehrere luftgestützte radiometrische Anomalien und gut definierte leitende Zonen charakterisiert. Außerdem wurden bei dem Programm Urananomalien bewertet, die im Rahmen einer umfangreicheren Explorationsstrategie in historischen Seesedimentproben gefunden wurden.

Abbildung 1 – Ergebnisse der Gesteinsprobenahmen 2024 zur Exploration des Konzessionsgebiets Carpenter Lake

Insgesamt wurden einhundertsechzehn (116) Proben entnommen, die aus einhundertsechs (106) In-situ-Proben aus Ausbissen und verdeckten Ausstrichen sowie zehn (10) Proben aus Lesesteinen oder Felsbrocken bestanden. Von diesen Proben wiesen zweiundzwanzig (22) Probenstandorte eine anomale Radioaktivität von mehr als 1.000 cps auf, bestehend aus vierzehn (14) Ausbissen, vier (4) verdeckten Ausbissen und vier (4) Felsbrocken. Sechs (6) Probenstandorte wiesen Werte von mehr als 3.000 cps auf, bestehend aus vier (4) Ausbissen und zwei (2) verdeckten Ausbissen.

Neun (9) Proben lieferten erhöhte Uranwerte von mehr als 50 ppm U, wobei fünf (5) Proben anomale Uranwerte von mehr als 100 ppm U aufwiesen, darunter ein (1) Felsbrocken und vier (4) Proben aus Ausbissen oder verdeckten Ausbissen. Das höchste Ergebnis, 602 ppm U, wurde in einem Ausbiss in der Nähe eines vorrangigen Ziels entnommen. Diese erhöhten Uranwerte stimmen räumlich mit den anomalen Ergebnissen der Radon-im-Boden-Messung im Jahr 2014 überein, die über der CBSZ absolviert wurde, und dienen als positiver Indikator und Vektor für die Abgrenzung einer zusätzlichen Mineralisierung. Uranvorkommen im Athabasca-Becken sind in der Regel hochgradig lokal begrenzt; es ist daher nicht einfach, sie zu lokalisieren, und sie werden leicht übersehen.

Tabelle 1. Eckdaten der geochemischen Gesteinsproben

Probe-Nr. Konzessionsgebiet Easting NAD83 UTM Zone 13V Northing NAD83 UTM Zone 13N Probentyp Quelle U ppm (ICP ICP1-Teilaufschluss) 154612 Carpenter Lake 364288 6348267.449 Stichprobe Ausbiss 152 154623 Carpenter Lake 366319 6353833.457 Stichprobe Ausbiss 58 154627 Carpenter Lake 361759 6345907.422 Splitterprobe Ausbiss 99 154658 Carpenter Lake 365831 6349816.375 Stichprobe verdeckter Ausbiss 187 154659 Carpenter Lake 365833 6349809.559 Stichprobe Ausbiss 440 154663 Carpenter Lake 365794 6349800.220 Stichprobe Felsbrocken 288 154665 Carpenter Lake 365800 6349783.196 Stichprobe Ausbiss 57 154670 Carpenter Lake 365844 6349817.657 Stichprobe Ausbiss 602 154722 Carpenter Lake 367646 6353360.919 Stichprobe Ausbiss 51

Informationen über das Konzessionsgebiet Carpenter Lake

Das Konzessionsgebiet Carpenter Lake befindet sich entlang der CBSZ, unmittelbar südlich des südlichen Randbereichs des Athabasca-Beckens. Das Projekt liegt zwischen 1 und 35 km südlich des Athabasca-Beckenrandes und wird von archaischen Gesteinen der Virgin River Domain und der Mudjatik Domain unterlagert. Sandstein der Athabasca Group kommt innerhalb des Projektgebiets nicht vor. Die Virgin River Domain westlich der CBSZ ist in Ost-West-Richtung etwa 40 km breit. Der größte Teil der Virgin River Domain besteht aus felsischen Gneisen, die eine starke nordöstliche Struktur aufweisen. Insgesamt weisen diese Gesteinszusammensetzungen lithologische und metamorphologische Ähnlichkeiten zu jenen der Mudjatik Domain östlich der CBSZ auf. Die Virgin Schist Group tritt in Form von Linsen und Bändern auf, die in Richtung der westlichen Grenze des Gebiets immer häufiger vorkommen. Die Gruppe besteht aus Psammopeliten, Quarzit, Pelit, Amphiboliten, Kalksilikaten und gebänderten Eisenformationen.

Die Geologie des Projekts umfasst Granitgneis und Granitpegmatit - die vorherrschenden Lithologien auf dem Konzessionsgebiet Carpenter Lake sind - sowie in geringerem Ausmaß mafischen Gneis, pelitischen Schiefer und vereinzelte mafische Intrusionsgänge. Die CBSZ ist auf dem Projektgelände durch drei parallele elektromagnetische Leiterachsen abgegrenzt, die das Hangende, das Liegende und die Mitte einer leitfähigen Platte aus graphitischem oder sulfidreichem Gestein erkennen lassen.

Bei früheren Explorationsarbeiten wurden zahlreiche Urananomalien in historischen Seesedimentproben ermittelt, die anhand von Anomalien sowohl entlang als auch westlich der CBSZ, die bei radiometrischen Flugmessungen abgegrenzt wurden, bestätigt wurden. Der Korridor mit gut definierten Leitern entlang der CBSZ unterstreicht das Potenzial für das Vorkommen einer Uranmineralisierung entlang der regionalen Struktur, insbesondere an jenen Stellen, an denen es Anzeichen für quer verlaufende Strukturen gibt. Das Vorhandensein von leitfähigen graphitischen Peliten, die bei elektromagnetischen Flug- und Bodenmessungen definiert wurden, wird durch historische Diamantbohrungen unmittelbar nördlich des Projekts bekräftigt.

Schuldentilgung

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es zur Tilgung bestimmter Schulden des Unternehmens beabsichtigt, insgesamt 250.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) zum Preis von 0,82 $ pro Aktie an Red Cloud Securities Inc. („RCS“) zu begeben. Damit werden Schulden in Höhe von 206.037,22 $ für erbrachte Dienstleistungen beglichen (die „Transaktion zur Schuldentilgung durch Aktien“).

Das Unternehmen schließt die Transaktion zur Schuldentilgung durch Aktien ab, um seine Finanzlage durch die Reduzierung seiner bestehenden Verbindlichkeiten zu verbessern. Alle vom Unternehmen an RCS ausgegebenen Aktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Die Transaktion zur Schuldentilgung durch Aktien muss noch von der CSE genehmigt werden. Im Rahmen der Transaktion zur Schuldentilgung durch Aktien wird keine neue Kontrollperson des Unternehmens geschaffen.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 28 Projekten mit einer Fläche von ca. 388.040 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 15 Projekten, die ungefähr 212.845 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 12 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 175.195 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium Corp. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige Findlinge, die im Jahr 2013 mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O8 gefunden wurden, und auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Explorationsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe, durchschnitten.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu.

- Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Neil McCallum, B.Sc., P.Geo., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., in seiner Eigenschaft als ein unabhängiger „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft.

Die Proben wurden an das geoanalytische Labor des Saskatchewan Research Council (SRC) geschickt und mittels ICP-OES-Verfahrens mit Teilaufschluss analysiert. SRC ist ein nach ISO/IEC 17025/2005 und dem Standards Council of Canada zertifiziertes Analyselabor.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Tel: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie „können“, „erwarten“, „schätzen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „glauben“ und „fortsetzen“ oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten erkannt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, die Betriebskosten zu verwalten, und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf: das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial; die Ergebnisse des Programms; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt; weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft; die Anzahl der Aktien, die in der Schuldentilgungstransaktion durch Aktien ausgegeben werden sollen; und den Preis der auszugebenden Aktien. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

