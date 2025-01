Dr. Sebastian Schulz wechselt von der VHV Versicherung in den Vorstand der Pentadoc AG (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Pentadoc erleben

https://ots.de/zpWZrY

--------------------------------------------------------------



Würzburg (ots) - Die Pentadoc AG, eines der führenden Beratungsunternehmen für

digitale Transformation und Prozessoptimierung in der Versicherungsbranche,

erweitert seinen Vorstand: Dr. Sebastian Schulz, zuletzt als Vorstand für

Operations und IT der VHV Allgemeine Versicherung sowie Sprecher der

Geschäftsführung der VHV Solutions tätig, verstärkt ab sofort das Vorstandsteam

der Pentadoc AG.





Mit seiner mehr als 15-jährigen Erfahrung in der Versicherungsbranche bringt Dr.Schulz umfassendes Know-how in den Bereichen digitale Transformation, IT,Kundenservice, Operations und strategisches Management mit. Bei der VHV Gruppeverantwortete er maßgeblich die Weiterentwicklung zentraler Unternehmensprozesseund die Umsetzung zahlreicher Innovationsprojekte."Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen aus der Versicherungsbranche bei derPentadoc einzubringen und gemeinsam mit einem starken Team die Kundenzentrierungund digitale Transformation unserer Kunden voranzutreiben. DerVersicherungsmarkt ist aktuell mit zahlreichen Herausforderungen wie z. B. hohemKostendruck, Fachkräftemangel, dem effizienten und effektiven Einsatz von KIoder laufend steigenden regulatorischen Anforderungen konfrontiert. Ich freuemich darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, diese Herausforderungen besser alsder Wettbewerb zu meistern", erklärt Dr. Sebastian Schulz zu seinem Wechsel.Mit Dr. Schulz tritt die Pentadoc AG in eine neue Phase ihrer Entwicklung ein:Gemeinsam mit den bisherigen Vorständen Joachim Adam und Guido Schmitz wird erdie strategische Ausrichtung des Unternehmens weiterentwickeln. Zudem setzt derVorstand damit ein klares Zeichen für Wachstum und Innovation.Joachim Adam, Vorstand der Pentadoc AG, zeigt sich begeistert: "Mit Sebastiangewinnen wir nicht nur einen erfahrenen Experten für Digitalisierung undKundenservice, sondern auch eine inspirierende Führungspersönlichkeit. Gemeinsamwerden wir die Pentadoc auf ein neues Level heben und unsere Position alsMarktführer weiter ausbauen."Auch Guido Schmitz, Vorstandskollege und Mitgründer der Pentadoc AG, betont dieBedeutung des Wechsels: "Der Schritt von Sebastian zur Pentadoc ist ein starkesZeichen für unser Unternehmen. Seine Perspektive und Expertise sind genau das,was wir brauchen, um die Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern undunsere Kunden noch besser zu unterstützen."Über die Pentadoc AG:Die Pentadoc AG ist ein führendes Beratungsunternehmen der digitalenTransformation und Prozessoptimierung in der Versicherungsbranche. Mitinnovativen Ansätzen und einem Team mit über 2000 kombinierten Expertenjahrenunterstützt die Pentadoc seit nun mehr 25 Jahren Unternehmen dabei, ihreWettbewerbsfähigkeit in einer sich rasant wandelnden Wirtschaft zu sichern undnachhaltig für die Zukunft auszurichten.Weitere Informationen unter https://pentadoc.com/Pressekontakt:Niklas AdamHead of MarketingPentadoc AGGoethestr.197072 Würzburgmailto:marketing@pentadoc.com