Vinanz Limited - Handelszulassung und erster Handelstag an der Londoner Börse

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb von Anteilen an Vinanz Limited in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre.

London, New York, 13. Januar 2025 / IRW-Press / Vinanz Limited (London LSE: BTC und OTCQB: VINZF in den USA), das börsennotierte Bitcoin-Mining-Unternehmen mit expandierenden Bitcoin-Mining-Betrieben in den USA und Kanada, freut sich bekannt zu geben, dass sein gesamtes ausgegebenes Stammkapital, bestehend aus 253.701.022 Stammaktien ohne Nennwert am Kapital des Unternehmens („Stammaktien“), heute in die offizielle Liste (im Wege einer Notierung in der Übergangskategorie) der Financial Conduct Authority („FCA“) und zum Handel am Hauptmarkt („Hauptmarkt“) für börsennotierte Wertpapiere der Londoner Börse (zusammen „Zulassung“) aufgenommen wird.

Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens im Access-Segment des Londoner AQSE Growth Market wurde am vergangenen Freitag, dem 10. Januar 2025, eingestellt. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem bestehenden Ticker „BTC“, der internationalen Wertpapierkennnummer („ISIN“) VGG9520B1004 und der Rechtsträgerkennung („LEI“) 9845006607892CED8456 gehandelt.

Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der OTCQB in den Vereinigten Staaten von Amerika unter dem Ticker VINZF gehandelt, wobei die gehandelten Aktien DTC-fähig sind.

Der von der FCA genehmigte Verkaufsprospekt ist auf der Website des Unternehmens unter https://vinanz.co.uk/investors verfügbar.

Der Chairman von Vinanz, David Lenigas, erklärte dazu:

„Der Beitritt zum Hauptmarkt der LSE mit dem Ticker BTC ist ein wichtiger Meilenstein für Vinanz und bietet uns eine unglaubliche Wachstumsplattform. Die LSE ist eine der führenden Börsen der Welt und die Notierung an dieser Börse öffnet den Handel mit Vinanz-Aktien einem breiteren Publikum, was wir im Hinblick auf zukünftiges Wachstum als notwendig erachten.

„Unser Hauptziel ist es, einen umfangreichen Bitcoin-Bestand aufzubauen und unsere nordamerikanische Bitcoin-Mining-Flotte weiter offensiv auszubauen, um für eine Zukunft gerüstet zu sein, in der wir einen Bitcoin-Preis erwarten, der weit über dem heutigen liegt. Im Zuge unseres Wachstums wollen wir unser Computernetzwerk auf mehrere US-amerikanische und kanadische Bundesstaaten ausweiten und aufrüsten und durch die Bereitstellung unseres wachsenden Mining-Computer-Bestands über mehrere Hosting-Anbieter so diversifiziert wie möglich bleiben. Um diese Mission zu erfüllen, wollen wir die neuesten, schnellsten und effizientesten Computer in unserer wachsenden Flotte einsetzen.