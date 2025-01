BlackRock mit massiven Verlusten!

Nach dem Corona-Crash auf 323 US-Dollar Ende März 2020 folgte eine rasche Erholung in Form eines V, nach Ausbruch über das Vorgängerhoch von 576 US-Dollar konnte BlackRock in der Summe auf 973 US-Dollar bis November 2021 zulegen. Anschließend folgte eine gesunde Konsolidierung zurück auf 503 US-Dollar, wobei die Vorgängerhochs aus Februar 2020 kurzzeitig unterschritten worden sind. Nichtsdestotrotz konnte sich die Aktie wieder fangen und ging in eine volatile Seitwärtsbewegung über. Diese beendete das Wertpapier im Dezember 2023 und konnte bis Dezember letzten Jahres auf insgesamt 1.082 US-Dollar zulegen. Doch der steile Anstieg der letzten Monate rächt sich nun, das Papier hat seit den Rekordständen gut 12,5 Prozent an Wert verloren und sucht derzeit nach einem Boden. Dieser dürfte jedoch noch etwas auf sich warten lassen.

61,8 % Fibo im Fokus