Goliath Resources erbohrt massive 132,93 g/t Gold über 10,00 Meter!

Auf dem Golddigger-Projekt in der kanadischen Provinz British Columbia hat Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) im vergangenen Jahr das beste Bohrloch abgeteuft, das jemals auf diesem außergewöhnlichen Projekt im Goldenen Dreieck niedergebracht wurde. Über eine Länge von 39 Meter konnten 34,52 g/t Goldäquivalent nachgewiesen werden, wie das Unternehmen soeben veröffentlichte! In der Spitze stieg der Goldgehalt über 10,00 Meter sogar auf 132,93 g/t an. Da auch die anderen Bohrlöcher hochgradige Goldmineralisierungen durchschnitten, wurden weitere Belege für die kürzlich publizierte massive Vergrößerung der Bonanza-Goldzone geliefert.

Obwohl die Bohrsaison 2024 mit einer Länge von drei Monaten für Goliath Resources ausgesprochen kurz war, konnten 105 Bohrlöcher niedergebracht werden. 89 von ihnen sind immer noch im Labor zur Auswertung. Doch die bereits ausgewerteten 16 Bohrkerne lassen aufhorchen, denn wieder ist es Goliath gelungen, große Erfolge zu erzielen. Schon in der vergangenen Woche hatte das Unternehmen gemeldet, dass die Fläche der Bonanza-Hochgrad-Goldzone durch die durchgeführten Bohrungen nahezu verdoppelt werden konnte. Eine in etwa dreieckige Fläche von 180.000 m² konnte auf 341.000 m² ausgeweitet werden. Das Ende der Fahnenstange ist damit jedoch noch nicht erreicht, denn die Zone ist in mehrere Richtungen weiterhin offen.

Die in dieser Woche vorgelegten Bohrergebnisse bestätigen nicht nur diese gewaltige Ausdehnung der mineralisierten Zone, sondern sie tun dies auch mit einem Paukenschlag, denn mit GD-24-260 hat Goliath Resources im letzten Jahr das beste Bohrloch niedergebracht, das jemals auf dem Golddigger-Projekt gebohrt wurde. Über eine Länge von 39 Meter konnten 34,52 g/t Goldäquivalent nachgewiesen werden. In der Spitze stieg der Goldgehalt über 10,00 Meter auf 132,93 g/t an. Auf 8,00 Meter erhöhte sich der Goldäquivalentgehalt innerhalb dieser Zone sogar auf 166,04 g/t (165,84 g/t Gold und 16,07 g/t Silber).

Damit bestätigten die Ergebnisse aus dem Labor den optischen Befund, der sich bereits während der laufenden Bohrung ergeben hatte, denn das Bohrloch wies die höchste Konzentration an sichtbarem Gold auf, die bislang in den Bohrkernen beobachtet werden konnte. Nur 200 Meter unterhalb der hochgradigen Surebet-Zone gelegen entwickelt sich die Bonanza-Zone damit ebenfalls zu einer hochgradigen Goldzone. Neben dem Gold enthält das mineralisierte Gestein darüber hinaus auch Silver, Wismut und Tellur.

Ein systematisches Bohrprogramm muss die Erfolge von 2024 nun bestätigen und ausbauen



Vor diesem herausragenden Hintergrund wirken die übrigen Ergebnisse der neu ausgewerteten Bohrungen im ersten Moment ein wenig „schwach“. Dabei sind sie das keineswegs. Im Gegenteil viele Explorer wären froh, wenn sie mit Bohrergebnissen wie diesen aufwarten könnten.

Wichtiger als ein einzelnes Bohrloch ist jedoch immer der gesamte Befund und der lässt immer klarer erkennen, dass die deutliche Vergrößerung der mineralisierten Flächen auf sehr belastbaren Annahmen beruht. Benötigt wird nun jedoch ein systematisches Bohrprogramm, das die Vergrößerung der Mineralisierungszonen bestätigt und mehr Klarheit über die Struktur der Adern und ihre Quellen verschafft. Damit ist gleichzeitig die Marschrichtung für 2025 vorgegeben, denn Goliaths Geologen werden sich nun darauf konzentrieren, dieses Bohrprogramm aufzusetzen und die optimalen Standorte für die zukünftigen Bohrungen zu ermitteln.

Goliath Resources durchschneidet in mehreren Bohrlöchern übereinander liegende Adern



Mit dem Bohrloch GD-24-275 durchschnitt Goliath Resources zwei separate, übereinanderliegende Adern mit hochgradigem Gold, Silber und Basismetallen. Sie sind durch sulfidreiche Quarzbrekzien gekennzeichnet und entsprechen den Mineralisierungen, die in den Zonen Surebet und Bonanza entdeckt wurden. Im Bereich der Surebet-Zone wurden 5,00 g/t Goldäquivalent (4,88 g/t Gold und 9,94 g/t Silber) über 6,00 Meter, einschließlich 6,67 g/t Goldäquivalent (6,60 g/t Gold und 13,07 g/t Silber) über 4,42 Meter durchschnitten. Auf dem zur Bonanza-Zone gehörenden Bereich wurden 12,01 g/t Goldäquivalent (11,70 g/t Gold und 25,66 g/t Silber) über 11,00 Meter, einschließlich 16,48 g/t Goldäquivalent (16,05 g/t Gold und 35,03 g/t Silber) über 8,00 Meter durchschnitten.

Mit dem Bohrloch GD-24-252 durchschnitt Goliath Resources zwei weitere separate, übereinanderliegende Adern mit hochgradigem Gold, Silber und Basismetallen. Sie gehören zu den Zonen Bonanza und Golden Gate und weisen sulfidreiche Quarzbrekzien auf. Im Bereich der Bonanza-Zone wurden 5,25 g/t Goldäquivalent (5,13 g/t Gold und 9,46 g/t Silber) über eine Länge von 10,97 Meter durchteuft. Enthalten war darin ein höher vererzter Abschnitt mit 5,74 g/t Goldäquivalent (5,61 g/t Gold und 10,23 g/t Silber) über 8,95 Meter. Im Bereich der Golden-Gate-Zone durchschnitt der Bohrer 5,00 Meter mit 3,99 g/t Goldäquivalent (3,94 g/t Gold und 4,46 g/t Silber). Erfreulich ist auch hier, dass beide Zonen weiterhin offen sind.

Gleich drei separate gestapelte Adern mit hochgradigem Gold, Silber und Basismetallen durchteufte die Bohrung GD-24-242. Die Mineralisierungen entsprechen den sulfidreiche Quarzbrekzien der Zonen Surebet, Bonanza und Golden Gate und sind ebenfalls weiterhin offen. Auf der Surebet Zone wurden 5,08 g/t Goldäquivalent (4,99 g/t Gold und 7,29 g/t Silber) über 10,85 Meter durchschnitten. Darin enthalten war ein höher vererzter Abschnitt mit 8,41 g/t Goldäquivalent (8,26 g/t Gold und 12,35 g/t Silber) über 5,46 Meter. Innerhalb der Bonanza-Zone wurden 2,11 g/t Goldäquivalent (2,09 g/t Gold und 1,71 g/t Silber) über 2,19 Meter, innerhalb von fünf Meter mit 1,11 g/t Goldäquivalent (1,10 g/t Gold und 1,21 g/t Silber) angetroffen. Im Bereich der Golden-Gate-Zone wies dieses Bohrloch weitere 5,56 g/t Goldäquivalent (5,26 g/t Gold und 24,61 g/t Silber) über 4,11 Meter auf.

Hervorragende Aussichten für 2025

Es gibt nicht viele Explorationsunternehmen, die so spektakuläre und vor allem so kontinuierliche Bohrergebnisse vorweisen können wie Goliath Resources es kann. Auf Surebet wurden bislang 243 Bohrungen abgeteuft und ausgewertet. Sie durchschnitten mit einer phantastischen Quote von 100 Prozent mineralisierte Zonen und 106 von ihnen wiesen grobkörniges sichtbares Gold auf. Im vergangenen Jahr war diese Anteil mit 59 von 64 Bohrlöchern oder einer Quote von 92 Prozent besonders hoch.

Die Faktoren Glück und Zufall scheiden damit aus. Stattdessen muss festgehalten und anerkannt werden, dass die Erzkörper des Golddigger-Projekts nicht nur eine hochgradige Goldentdeckung von Weltrang darstellen, sondern sich ebenfalls als sehr kontinuierlich und sehr gut vorhersehbar erweisen.

Dies sollte eigentlich jedem Anleger, der das Risiko einer Investition in den Bereich der Goldexploration auf sich nimmt, das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, denn von den 105 Bohrlöchern, die in den letzten Wochen und Monaten niedergebracht wurden, sind bislang lediglich 16 ausgewertet. Damit stehen die Ergebnisse von 85 Prozent aller Bohrungen noch aus. Wenn das nicht Lust auf mehr macht, was dann?

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.