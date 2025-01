Coins fallen, doch Tether dominiert 24h-Handelsvolumen!

Trotz der aktuellen Marktturbulenzen bleibt Tether (USDT) ein Fels in der Brandung – mit einem Handelsvolumen von 80 Milliarden US-Dollar in den letzten 24 Stunden. Im Vergleich dazu verzeichnete Bitcoin, die größte Kryptowährung, ein Handelsvolumen von nur 34 Milliarden US-Dollar. Während der Markt rot leuchtet, setzt Tether neue strategische Akzente und erweitert seine Geschäftsaktivitäten in Richtung künstliche Intelligenz (KI).

Tether, der führende Stablecoin-Emittent, überrascht mit einem ungewöhnlichen Schritt in die Welt der künstlichen Intelligenz. In einem Interview mit Bloomberg erklärte CEO Paolo Ardoino, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Filmproduktion eine Schlüsselrolle für die zukünftige Innovation und Effizienz von Tether spielt.

Laut Ardoino bietet der Einsatz von KI in der Filmemacherei einzigartige Vorteile, die perfekt zu den unternehmerischen Zielen von Tether passen – von der Skalierbarkeit bis hin zu Geschwindigkeit und Kosteneffizienz.

Diese strategische Entscheidung folgt auf Tethers kontinuierliche Bestrebungen, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Neben der KI-Initiative hat das Unternehmen kürzlich auch 775 Millionen US-Dollar in die Video-Plattform Rumble investiert und ist in den Rohstoffkreditsektor eingetreten.

Stabile Dominanz: Tether führt den Stablecoin-Markt an

Tether bleibt die unangefochtene Nummer eins im Stablecoin-Markt und hält mit über 137 Milliarden USDT in Umlauf rund 67 Prozent des globalen Marktes. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in den Einnahmen wider: Laut den neuesten Daten von DefiLlama hat Tether allein in den letzten sieben Tagen beeindruckende 122,78 Millionen US-Dollar an Transaktionsgebühren generiert. Dies belegt die enorme Bedeutung von Tether für den globalen Krypto-Markt und verdeutlicht die immer stärker werdende Rolle von Stablecoins im modernen Finanzsystem.

Doch Tether ist nicht der einzige Stablecoin-Anbieter, der auf Erfolgskurs ist. Auch Circle, der Herausgeber von USD Coin (USDC), hat seine Position im Markt weiter ausgebaut und konnte in der vergangenen Woche über 33 Millionen US-Dollar an Einnahmen durch Transaktionsgebühren erzielen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

