Visa für Afghanen in Pakistan schneller bearbeiten

ISLAMABAD/BERLIN (dpa-AFX) - In einem gemeinsamen Appell fordern mehrere deutsche Organisationen eine schnellere Visa-Bearbeitung für Afghanen in Pakistan mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Dort wartende Afghanen stünden aufgrund der häufig langen Bearbeitungszeiten in Gefahr, wieder in ihr Heimatland abgeschoben zu werden, heißt es in dem Aufruf, den unter anderem das International Rescue Committee Deutschland, Reporter ohne Grenzen und der Deutsche Anwaltsverein unterzeichnet haben.

Derzeit warten etwa 3.000 Afghanen im Rahmen der verschiedenen Aufnahmeprogramme in Pakistan auf eine Ausreise nach Deutschland. Sie sind etwa ehemalige Ortskräfte oder gelten als besonders gefährdet und durchlaufen in Pakistan ein Prüfverfahren. Erst Anfang des Jahres hat Pakistan sechs von ihnen zurück in das von den islamistischen Taliban regierte Afghanistan abgeschoben.

"Die Betroffenen haben im Vertrauen auf die erteilten Aufnahmezusagen nicht nur Hab und Gut hinter sich gelassen, sondern müssen bei einer Rückkehr nach Afghanistan mehr denn je um ihr Leben fürchten", heißt es in dem Aufruf weiter. Deutschland stünde in der Verantwortung, weitere Abschiebungen durch beschleunigte Bearbeitungszeiten zu verhindern./nal/DP/he