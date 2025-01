KI-Nutzung im Recruiting von Fachkräften (FOTO)

Zwickau (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine immer größere Rolle,

wenn es darum geht, die Herausforderungen des modernen Arbeitsmarktes zu lösen -

so auch bei der Suche nach Fachkräften. Robert Eckhold, Geschäftsführer der

Hofmann Metall GmbH, setzt schon länger auf KI, um Arbeitsabläufe effizienter zu

machen und passende Mitarbeiter zu gewinnen. Wie das funktioniert, erfahren Sie

hier.



Fachkräfte zu finden, ist für viele Unternehmen zu einer echten Herausforderung

geworden. Der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft, der Wettbewerb um Talente wird

immer intensiver und klassische Stellenanzeigen bleiben oft unbeachtet. Die

Suche nach den richtigen Kandidaten kostet immer mehr Zeit und Energie - zumal

altbewährte Ansätze oft ins Leere laufen. "Hier kann Künstliche Intelligenz den

entscheidenden Unterschied machen", betont Robert Eckhold von der Hofmann Metall

GmbH. "Sie verändert grundlegend, wie Unternehmen neue Talente finden,

ansprechen und integrieren. Was früher viel Aufwand bedeutete, übernehmen jetzt

smarte Systeme - von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur umfassenden

Schulung."





"KI ermöglicht es Unternehmen, sich mit cleveren Strategien auf dem Arbeitsmarkthervorzuheben", fährt der Experte fort. "Mit ihrer Hilfe lassen sich völlig neueAnsätze entwickeln, um Talente gezielt anzusprechen. So wird derBewerbungsprozess nicht nur schneller, sondern auch kreativer und präziser." Mitder Hofmann Metall GmbH unterstützt Robert Eckhold Privatpersonen undIndustriebetriebe in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen bei der Entsorgungihrer Metallabfälle. Als moderner Schrotthändler nutzt das Unternehmen stets diefortschrittlichsten Maschinen und neuesten Technologien, um selbstSpezialabfälle oder Großanlagen problemlos zu entsorgen. Die zurückgewonnenenRessourcen verkauft die Hofmann Metall GmbH anschließend wieder an regionaleGießereien und Stahlwerke. Um Arbeitsabläufe effizienter zu machen und passendeMitarbeiter zu gewinnen, setzt das Unternehmen schon länger auf KünstlicheIntelligenz. Wie sie im Recruiting von Fachkräften unterstützen kann,verdeutlichen die folgenden vier Punkte.1. Textgenerierung für StellenanzeigenEine der einfachsten und effizientesten Methoden, KI im Recruiting einzusetzen,ist die Textgenerierung. Tools wie ChatGPT ermöglichen es, in Sekundenschnellepassende Texte für verschiedene Stellenanzeigen zu formulieren. Der Schlüsselzum Erfolg liegt dabei in guten Prompts, die individuell an die Zielgruppeangepasst werden. Nach der Generierung können die Texte mit handgeschriebenen