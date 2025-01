Coca-Cola, Merck und Chevron sind bei den "Dogs of the Dow" dabei!

Die Dogs of the Dow-Strategie ist eine einfache und beliebte Methode, um in Aktien zu investieren. Sie konzentriert sich auf die Dividendenrendite, also den Anteil der Dividende im Vergleich zum Aktienkurs. Die Idee dahinter ist, dass Aktien mit einer hohen Dividendenrendite oft unterbewertet sind und gute Erholungschancen haben.

1. Schau dir die 30 Aktien im Dow Jones Index an.

2. Wähle die 10 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus.

3. Investiere jedes Jahr gleich viel Geld in diese 10 Aktien.

4. Wiederhole den Prozess jedes Jahr, indem du die Liste aktualisierst und das Portfolio entsprechend anpasst.

Die Idee hinter der Dogs of the Dow-Strategie ist es, in unterbewertete, solide Unternehmen zu investieren, die langfristig ein gutes Potenzial für Kursgewinne und stabile Dividendenrenditen bieten. Die Strategie basiert auf der Annahme, dass Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite oft temporäre Schwächen aufweisen, aber langfristig finanziell gesund sind und sich erholen können.

Die Logik ist simpel:

1. Hohe Dividendenrendite als Indikator: Eine hohe Dividendenrendite signalisiert, dass der Aktienkurs im Vergleich zur Dividende niedrig ist. Das kann darauf hinweisen, dass die Aktie unterbewertet ist.

2. Fokus auf etablierte Unternehmen: Der Dow Jones enthält nur große, etablierte Firmen mit einer langen Erfolgsgeschichte, was das Risiko minimiert.

3. Wertpotenzial nutzen: Wenn diese Unternehmen sich erholen, könnten sowohl der Kurs als auch die Dividendenrendite steigen, was den Anlegern doppelten Gewinn bringt.

Die Strategie kombiniert also defensive Anlageentscheidungen mit der Chance auf eine überdurchschnittliche Rendite durch eine mögliche Kurserholung. Sie ist einfach umzusetzen und erfordert wenig Zeitaufwand, was sie besonders für langfristige Anleger attraktiv macht.

Die Dogs of the Dow 2025

1. Verizon Communications – Ein führendes Telekommunikationsunternehmen in den USA, das Mobilfunk- und Breitbanddienste für Privat- und Geschäftskunden anbietet. Verizon ist bekannt für seine stabilen Dividendenzahlungen.

2. Chevron – Ein internationaler Energiekonzern, der in der Exploration, Förderung und Vermarktung von Erdöl und Erdgas tätig ist. Chevron gehört zu den größten Ölgesellschaften der Welt und bietet eine attraktive Dividende.

3. Amgen – Ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen spezialisiert hat. Amgen ist bekannt für seine solide Dividendenpolitik.

4. Johnson & Johnson – Ein multinationales Gesundheitsunternehmen, das in den Bereichen Pharmazeutik, Medizintechnik und Konsumgüter tätig ist. Mit seiner breiten Produktpalette und stabilen Dividenden gilt Johnson & Johnson als sicherer Wert.

5. Merck – Ein globales Pharmaunternehmen, das innovative Medikamente und Impfstoffe entwickelt, insbesondere in den Bereichen Onkologie und Impfstoffe. Merck hat eine lange Geschichte stabiler Dividendenzahlungen.

6. Coca-Cola – Ein weltweit führender Getränkehersteller, bekannt für seine Cola-Produkte, aber auch für andere Softdrinks und Erfrischungsgetränke. Coca-Cola hat eine der längsten Dividendenhistorien unter den großen Unternehmen.

7. IBM – Ein Technologieunternehmen, das IT-Dienstleistungen und Softwarelösungen anbietet, mit einem Fokus auf Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz. IBM hat eine solide Dividende und eine lange Tradition in der Technologiebranche.

8. Cisco Systems – Ein führendes Unternehmen im Bereich Netzwerktechnologie, das Lösungen für Unternehmen weltweit bereitstellt. Cisco bietet eine attraktive Dividende und gilt als stabiler Wert in der Technologiebranche.

9. McDonald's – Die weltweit größte Schnellrestaurantkette, bekannt für ihre Marken wie Big Mac und McNuggets. McDonald’s überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem globalen Geschäft.

10. Procter & Gamble – Ein führendes Unternehmen im Bereich Konsumgüter, das Marken wie Pampers, Ariel und Gillette besitzt. Procter & Gamble bietet eine hohe Dividende und eine breite Produktpalette, die es stabil macht.

3,5 Prozent im Durchschnitt

Die aktuellen Vertreter der Dogs of the Dow bieten im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent. Das durchschnittliche KGV der 10 Vertreter liegt bei rund 16.

Mein Tipp: Mit den Dogs of the Dow brauchen sich Anleger keine großen Sorgen um eine Diversifizierung zu machen. Sie enthalten einen breite Auswahl aus verschiedenen Branchen. Sollten Tech-Aktien eine Schwächephase erleiden, dann dürfte sich die Strategie Dow of The Dogs wieder bezahlt machen.

Im Jahr 2024, wo Dividendentitel nicht sonderlich gefragt waren und die Anleger besonders Tech-Titeln vertrauten, schnitt die Strategie nicht sehr gut ab und lag mit einem Prozent im Minus.

2025 könnten die Inflationsängste wieder aufflammen und die amerikanische Notenbank könnte erst einmal gezwungen sein, die Zinssenkungen auf Eis zu legen.

In einem solchen Marktumfeld dürften Dividendentitel wieder an Bedeutung gewinnen und die Strategie Dogs of the Dow könnte wieder besser aufgehen. Wer nicht die kompletten 10 Aktien kaufen möchten, dem seien trotzdem die Aktien von Coca-Cola und Merck ans Herz gelegt. Die stehen nämlich auch in der Gunst der Analysten für 2025 ganz weit oben.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,09 $ , was eine Steigerung von +2,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer