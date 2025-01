Auswirkungen der Tierseuche überschaubar

DAMME (dpa-AFX) - Aus Sicht der Schweinehalter dürften sich die Auswirkungen der Maul- und Klauenseuche (MKS) auf den deutschen Schweinemarkt in Grenzen halten. "Natürlich ist der MKS-Fall in Brandenburg keine gute Nachricht", sagte der Marktexperte der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) mit Sitz im niedersächsischen Damme, Klaus Kessing, laut einer Mitteilung.

"Gerade jetzt zu einer Zeit, in welcher am Schweinemarkt saisontypisch ohnehin ein gewisser Druck auf die Schweinepreise vorhanden ist." Allerdings dürften sich die faktischen Auswirkungen auf den Schweinefleischhandel in Grenzen halten, sagte Kessing weiter. Denn: Der überwiegende Teil des Exports von Schweinefleisch aus Deutschland erfolge innerhalb der EU und dürfe auch nach dem MKS-Fund aufgrund der Regionalisierungsvereinbarung ohne größere Einschränkungen weiterlaufen.