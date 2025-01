Logistik bestätigt Spitzenposition im Assetklassen-Ranking

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Die Investitionen in Logistikimmobilien konnten ihren imVorjahr erstmals erreichten Spitzenplatz 2024 erfolgreich verteidigen. Dasbundesweite Transaktionsvolumen beläuft sich auf 6,87 Mrd. EUR, was nicht nurden Spitzenplatz unter den Assetklassen bedeutet, sondern auch einenUmsatzanteil am gesamten Investmentumsatz von 27%. Auch dies ist ein imlangjährigen Vergleich absoluter Spitzenwert. Gleichzeitig konnte mit demResultat der Vorjahrsumsatz um 13% gesteigert werden. Dass die Logistikmärkteaus Investorensicht momentan sehr attraktiv sind, zeigt sich auch daran, dassder erzielte Investmentumsatz nur noch sieben Prozent unter dem zehnjährigenDurchschnitt liegt. In keiner anderen Assetklasse ist ein auch nur annäherndvergleichbarer Wert zu verzeichnen. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas RealEstate.Erfreulich ist vor allem auch, dass die positive Umsatzentwicklung sowohl vonEinzeltransaktionen (Anteil: 52 %) als auch Portfoliodeals (Anteil: 48 %)getragen wird. "Insbesondere im Portfoliosegment nehmen Logistikobjekte eineherausragende Stellung ein. Mit einem Investmentvolumen von gut 3,3 Mrd. EURzeichnen sie für 54 % aller Portfoliotransaktionen im gewerblichenInvestmentmarkt verantwortlich. Gleichzeitig konnten sie ihr absolutesUmsatzvolumen mit Paketverkäufen im Vorjahresvergleich um über die Hälftesteigern", erklärt Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics &Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH.Erwartungsgemäß haben sich die leicht gesenkten Leitzinsen der Notenbanken nochnicht unmittelbar in den Kaufpreisniveaus niedergeschlagen. Demzufolge war auchim vierten Quartal überwiegend eine Stabilisierung zu beobachten, sodass sichdie meisten Renditen nicht verändert haben. Die Netto-Spitzenrenditen fürLogistikobjekte liegen im Durchschnitt der A-Standorte weiterhin bei 4,25 %.Ausländische Investoren besonders aktivVom Gesamtumsatz entfallen gut 1,7 Mrd. EUR auf die großen Logistik-Hubs. Diesentspricht einem Anteil von rund einem Viertel am Transaktionsvolumen. MitAusnahme von München und Stuttgart wurde in allen Marktregionen mehr investiertals im Vorjahr. Am meisten angelegt wurde in Hamburg mit 456 Mio. EUR sowie inDüsseldorf mit 318 Mio. EUR. Ergebnisse in einer Größenordnung von jeweils umdie 200 Mio. EUR wurden in Berlin (223 Mio. EUR), Köln (203 Mio. EUR), Frankfurt(202 Mio. EUR) und München mit 183 Mio. EUR erzielt.Das Interesse der Investoren, gerade an großvolumigen Objekten und Paketen hatspürbar zugelegt. Insgesamt konnten 19 Abschlüsse im dreistelligenMillionenbereich erfasst werden. Hiervon entfallen gut 94 % auf ausländische