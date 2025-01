Suvoda und Greenphire fusionieren und schaffen eine Technologieplattform, die Prozesse klinischer Studien optimiert und die Patientenversorgung verbessert

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Conshohocken, Pa. und King Of Prussia, Pa. (ots/PRNewswire) - Suvoda, einglobales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf Lösungen fürRandomisierung, Versorgungsmanagement von Studien, Einwilligungen und dieDatenerfassung von Patientenergebnissen für komplexe, lebenserhaltende Studienspezialisiert hat, und Greenphire, ein führender Anbieter von Zahlungs-,Finanzmanagement- und Patientenunterstützungs-Tools für klinische Studien, habensich auf eine Fusion geeinigt. Durch den Zusammenschluss werden zwei sichergänzende Technologieführer im Bereich klinischer Studien mit einer gemeinsamenLeidenschaft und einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Schaffung einesnahtloseren klinischen Studienerlebnisses für Patienten, Standorte und Sponsorenvereint.Durch die Zusammenführung der bewährten, marktführenden Angebote von Suvoda undGreenphire wird eine leistungsstarke End-to-End-Plattform geschaffen, diePatienten bei klinischen Studien unterstützt und dazu beiträgt, Medikamente zudenjenigen zu bringen, die sie am dringendsten benötigen. Darüber hinaus wirddas umfassende Produktportfolio patientenorientierte Lösungen bereitstellen,darunter Randomisierung und Management von Studienmaterial, eConsent, eCOA,Patienten- und Fördermittelzahlungen, Studienbudgetierung sowie Reise undLogistik - alles im Rahmen eines einheitlichen digitalen Erlebnisses. DerZusammenschluss verbessert die Einbindung von Patienten in klinische Studien,macht essenzielle Technologien an Studienstandorten zugänglicher und unterstütztPharmaunternehmen und CROs dabei, ihre Studienziele einfacher zu realisieren.Nach Abschluss der Fusion, die nach Erhalt der regulatorischen Genehmigungen imzweiten Quartal 2025 erwartet wird, wird Jagath Wanninayake, Gründer und CEO vonSuvoda, als Geschäftsführer des vereinten Unternehmens fungieren. Jim Murphy,CEO von Greenphire, wird Greenphire bis zum Abschluss der Transaktion weiterleiten und dem Unternehmen im Jahr 2025 als Berater zur Seite stehen, um einenreibungslosen Übergang zu gewährleisten. Das Führungsteam wird aus Personenbeider Unternehmen bestehen. Thoma Bravo, eine führendeSoftware-Investmentfirma, wird der führende strategische Investor imzusammengeschlossenen Unternehmen sein, und Bain Capital Tech Opportunities wirdnach Abschluss der Transaktion eine bedeutende Minderheitsbeteiligung amfusionierten Unternehmen erwerben.William Blair & Company, L.L.C. fungiert als Finanzberater und Morgan Lewis alsRechtsberater für Suvoda. J.P. Morgan Securities LLC fungiert als Finanzberaterund Goodwin Procter als Rechtsberater für Greenphire.Referenzzitate: "Suvoda und Greenphire sind beide von ihrer Mission geleitete