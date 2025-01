AKTIEN IM FOKUS Deutsche Autobauer nach Absatzzahlen teils gefragt Die Aktien der deutschen Autobauer haben am Montag teilweise deutlich angezogen. Trotz rückläufiger Absatzzahlen im Schlussquartal 2024 gegenüber dem vorangegangenen Jahr, die vor allem der Schwäche in China geschuldet waren, stießen diese am Markt …