Zusammenschluss von BioCina und NovaCina stärkt globale CDMO-Industrie

ADELAIDE, Südaustralien und PERTH, Westaustralien, 13. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die globalen Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organizations, CDMOs) BioCina und NovaCina haben eine strategische Fusion angekündigt, durch die eine starke Marke im Bereich der biopharmazeutischen und kleinmolekularen Auftragsfertigung entstehen wird. Das fusionierte Unternehmen, das den Namen BioCina beibehalten wird, wird vollständig integriert sein, um dem Markt ein nahtloses, umfassendes Angebot zu bieten, von der Entwicklung von Zelllinien und Prozessen über die klinische und kommerzielle Wirkstoffsubstanz bis hin zur sterilen Abfüllung von Arzneimitteln. Mit diesem neuen umfassenden Dienstleistungsangebot ist BioCina in der Lage, die ständig wachsende Nachfrage nach hochwertigen, integrierten Produktionslösungen für Kunden in den USA, Europa, Asien, Australien und darüber hinaus zu erfüllen.

Durch die Fusion wird das erstklassige Know-how von BioCina in der Prozessentwicklung und Herstellung für die mikrobiellen, Plasmid-DNA- und mRNA-Modalitäten am Standort Adelaide, Südaustralien, mit der hochmodernen sterilen Abfüllanlage von NovaCina in Perth, Westaustralien, zusammengeführt, in der bereits mehr als 600 biologische und kleinmolekulare Produkte hergestellt wurden. Die Kunden werden von hochqualifizierten technischen Fachleuten mit einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von mehr als zehn Jahren betreut. Die synergetische Vereinigung bietet eine optimierte, kundenorientierte Erfahrung, die von einer einzigen Einheit verwaltet wird. Flexible, phasengerechte Lösungen, die sich durch außergewöhnliche Qualität auszeichnen, und eine branchenführende Lieferzuverlässigkeit (on-time and in-full, OTIF) sind heute die Eckpfeiler von BioCina. BioCina kann auf eine erstklassige Erfolgsbilanz bei der Zulassung verweisen, darunter Zulassungen von der US-amerikanischen FDA, der EMA, der TGA und Health Canada. Darüber hinaus werden Medikamentenentwickler weiterhin von Australiens herausragendem Steueranreiz von bis zu 48,5 % für CDMO-Programme profitieren, die in Australien durchgeführt werden.