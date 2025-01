Finanzergebnisse für das Jahr bis zum 31. Dezember 2024

Der Verwaltungsrat der QNB Group hat der Generalversammlung die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von 37% des Aktiennennwerts (0,37 QAR pro Aktie) für die zweite Hälfte des am 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres vorgeschlagen, nachdem der Rekord-Nettogewinn der QNB Group für das Geschäftsjahr 2024 berücksichtigt wurde. Die Gesamtausschüttung für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr beläuft sich auf 70 % des Aktiennennwerts (0,70 QAR pro Aktie). Die Jahresergebnisse für 2024 sowie die vorgeschlagene Gewinnausschüttung müssen noch von der Zentralbank von Katar (QCB) und der Generalversammlung genehmigt werden.

DOHA, Katar, 13. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die QNB Group, eines der größten Finanzinstitute in der Region Naher Osten und Afrika (MEA), gab bekannt, dass der Verwaltungsrat auf seiner heutigen Sitzung die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr genehmigt hat.

Der Nettogewinn für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8% auf 16,7 Mrd. QAR (4,6 Mrd. USD). Das Betriebsergebnis stieg um 6 % und erreichte 41,3 Mrd. QAR (11,4 Mrd. USD), was auf ein erfolgreiches Wachstum in einer Reihe von Einnahmequellen zurückzuführen ist.

Die Bilanzsumme belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 1.298 Mrd. QAR (357 Mrd. USD), was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, der vor allem auf ein Wachstum der Kredite und Darlehen um 7 % auf 911 Mrd. QAR (250 Mrd. USD) zurückzuführen ist. Die Kundeneinlagen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 3% auf 887 Mrd. QAR (244 Mrd. USD), was auf die erfolgreiche Diversifizierung der Einlagengenerierung zurückzuführen ist.

Das Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen der QNB Group lag bei 22,3%, was als eines der besten Verhältnisse unter den großen Finanzinstituten in der MEA-Region gilt.

Zum 31. Dezember 2024 wies die QNB Group eine der niedrigsten Quoten notleidender Kredite von 2,8% mit einer Kreditausfallquote von 100% auf, was die hohe Qualität des Kreditbuchs der Group und das effektive Management des Kreditrisikos widerspiegelt. Darüber hinaus verringerte sich der Aufwand für Kreditausfälle für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr auf 8,1 Mrd. QAR (2,2 Mrd. USD), was einem Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Eigenkapital stieg auf 114 Mrd. QAR (31 Mrd. USD), was einem Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie erreichte 1,69 QAR (0,46 USD).

Die Kapitaladäquanzquote (CAR) der QNB Group belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 19,2%. Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) und die Nettostabilitätsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR) betrugen zum 31. Dezember 2024 179 % bzw. 101 %. Diese Quoten liegen über den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen der QCB und den Anforderungen der Basel III-Reformen.

Konzernstatistiken

Die QNB Group ist in 28 Ländern auf drei Kontinenten vertreten und verfügt über rund 900 Standorte und über 5.000 Geldautomaten, die von mehr als 31.000 Mitarbeitern betreut werden.

