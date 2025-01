Deutsche Indizes schwächeln, während Dow Jones glänzt: Die Gewinner und Verlierer

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 20.135,46 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 0,58%. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der um 1,54% auf 25.055,15 Punkte fällt. Auch der SDAX zeigt Schwäche und verliert 1,42%, womit er bei 13.617,93 Punkten steht. Der TecDAX hält sich vergleichsweise besser, gibt jedoch ebenfalls um 0,39% nach und notiert bei 3.490,93 Punkten. Im Gegensatz zu den deutschen Indizes zeigt der amerikanische Dow Jones eine positive Tendenz. Er legt um 0,32% zu und erreicht 42.051,46 Punkte. Der S&P 500 hingegen kann sich dem negativen Trend nicht entziehen und fällt um 0,50% auf 5.796,77 Punkte. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine schwächere Performance im Vergleich zu den US-amerikanischen Märkten, wobei der Dow Jones als einziger Index in diesem Vergleich im Plus notiert.Die DAX-Topwerte werden von Sartorius Vz.angeführt, der mit einem Plus von 3.31% glänzt. Porsche AG folgt mit einem Anstieg von 1.70%, während Qiagen mit 1.61% ebenfalls positive Werte verzeichnet.Im Gegensatz dazu zeigen die DAX-Flopwerte eine negative Entwicklung. Vonovia verzeichnet einen Rückgang von -1.74%, adidas folgt mit -1.85% und Heidelberg Materials hat mit -2.22% die schlechteste Performance unter den DAX-Werten.Im MDAX sticht Nordex mit einem Anstieg von 3.01% hervor, gefolgt von Stroeer mit 2.18% und Evonik Industries, das um 1.84% zulegt.Die MDAX-Flopwerte sind deutlich schwächer. Evotec hat einen Rückgang von -4.36%, AIXTRON sogar -7.25% und Redcare Pharmacy führt die Negativliste mit -9.06% an. SMA Solar Technology führt die SDAX-Topwerte mit einem Plus von 3.93% an, gefolgt von Befesa mit 3.50% und PVA TePla, das um 3.09% steigt.Die SDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls besorgniserregende Zahlen. STRATEC fällt um -5.34%, Kontron um -6.20% und Verbio hat mit -15.08% den größten Rückgang.Im TecDAX ist Sartorius Vz. erneut mit 3.31% an der Spitze, gefolgt von Nordex mit 3.01% und Bechtle, das um 1.66% zulegt.Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ. Elmos Semiconductor verzeichnet einen Rückgang von -4.48%, Kontron fällt um -6.20% und AIXTRON hat mit -7.25% eine der schlechtesten Performances.Im Dow Jones führt Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 4.32%, gefolgt von Caterpillar mit 2.28% und Chevron Corporation, das um 1.69% zulegt.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Walmart fällt um -1.41%, Apple um -2.49% und NVIDIA hat mit -3.05% einen signifikanten Rückgang.Im S&P 500 sticht Humana mit einem beeindruckenden Anstieg von 7.52% hervor, gefolgt von CF Industries Holdings mit 6.77% und Valero Energy, das um 6.68% zulegt.Die Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls besorgniserregend. Dell Technologies Registered (C) fällt um -4.70%, Micron Technology um -4.81% und Super Micro Computer hat mit -5.64% einen der größten Rückgänge.