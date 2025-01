Die Kapitalmarkt-Zinsen setzen die US-Aktienmärkte unter Druck - und Biden hinterläßt Trump noch mehr Probleme durch die Ausweitung der Chip-Beschränkungen einerseits, und durch den Ölpreis befeuernde Sanktionen gegen Russland andererseits. Morgen kommen die US-Erzeugerpreise, am Mittwoch die US-Inflationsdaten (CPI) - die Aktienmärkt müssen nun hoffen, dass diese jeweils niedriger ausfallen und so die Kapitalmarkt-Zinsen wieder sinken und damit etwas Druck von den Märkten nehmen. Aber Trump meint es ernst mit den Zöllen - das hat er heute im Gespräch mit der Gouverneurin von Alberta (Öl-reicher Bundesstaat in Kanada) klar gemacht. Und wenn er es mit den Zöllen ernst meint, werden die Kapitalmarkt-Zinsen latent weiter steigen (und der Dollar)..

Das Video "Zinsen, Ölpreis, Biden: Trump und fallende Aktienmärkte!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

