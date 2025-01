Vorstand von AFRY ernennt Linda Pålsson zur neuen Präsidentin und CEO (FOTO)

Stockholm (ots) - Der Vorstand von AFRY hat Linda Pålsson zur Präsidentin und

"Ich freue mich, dass Linda Pålsson die Rolle als neue Präsidentin und CEO vonAFRY angenommen hat. Durch den Zusammenschluss von ÅF und Pöyry im Jahr 2019entstand ein einzigartiges Unternehmen im Bereich der globalen Energiewende unddes grünen industriellen Wandels sowie mit einer starken Position in dernordischen Infrastruktur.Unter der Führung von Jonas Gustavsson hat AFRY ein starkes Wachstum verzeichnetund einen Jahresnettoumsatz von 27 Milliarden SEK (=2,3 Mrd. Euro) erreicht. Ichmöchte die Gelegenheit nutzen, Jonas für seine achtjährige Tätigkeit bei AFRYund die hervorragende Zusammenarbeit zu danken. Unter Lindas Führung wird dasUnternehmen seine weltweit führende Position im Bereich des grünen Wandelsweiter ausbauen und dabei den Fokus auf Rentabilität legen. Linda Pålsson hatein umfassendes Verständnis für die Komplexität des grünen Wandels und Erfahrungin der Leitung großer, komplexer Projekte mit Kundenfokus", sagt Tom Erixon,Chairman of the Board von AFRY."AFRY ist ein fantastisches Unternehmen und ich freue mich sehr darauf, AFRY indieser nächsten Phase zu leiten. Mit seiner einzigartigen Position ist AFRY gutgerüstet, um den Bedürfnissen unserer Kunden nach Großprojekten gerecht zuwerden, die den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beschleunigen. Wirwerden weiterhin daran arbeiten, unsere Projektumsetzungen für unsere Kundenweiter auszubauen und einen starken Fokus auf strukturelleRentabilitätsverbesserungen legen. Ich bin dankbar für das Vertrauen und freuemich darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team von AFRY den nächsten Schritt aufdiesem Weg zu gehen", sagt Linda Pålsson.Linda Pålsson verfügt über umfangreiche Erfahrung aus leitenden Positioneninnerhalb und außerhalb von AFRY. Aktuell ist sie Executive Vice President andHead of Division Energy und hatte zuvor verschiedene Positionen bei AFRY inne,darunter Vice President Hydro Global & Energy Nordics, Business Area ManagerEnergy Projects und Market Area Manager Transmission & Distribution. Linda waraußerdem CEO von Triventus Windpower AB und Regional Manager von Infratek. Siewurde 1974 geboren und hat einen Abschluss in Elektrotechnik von der ChalmersUniversity of Technology in Göteborg, Schweden.***Diese Informationen erfüllen die Offenlegungspflichten von AFRY AB (publ) gemäßden Bestimmungen der EU-Marktmissbrauchsverordnung und des schwedischenWertpapiermarktgesetzes. Diese Informationen wurden am 12. Januar 2025 um 17.00Uhr MEZ über die oben genannte Kontaktperson zur Veröffentlichung freigegeben.Dies ist eine Übersetzung des schwedischen Originals. Der schwedische Text istdie verbindliche Fassung und hat bei Unstimmigkeiten Vorrang.Über AFRYAFRY ist ein führendes europäisches Unternehmen für Ingenieur-, Design- undBeratungsdienstleistungen mit globaler Präsenz. Den Wandel zu einernachhaltigeren Gesellschaft bringen wir als Unternehmen voran. Wir sind 19.000engagierte Expertinnen und Experten in den Bereichen Infrastruktur, Industrie,Energie und Digitalisierung, die nachhaltige Lösungen für kommende Generationenschaffen.Making FutureFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Andrea Giesecke, Leiterin Nachhaltigkeitskommunikation und PR+46 762 655 216, mailto:andrea.giesecke@afry.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168662/5948395OTS: AFRY Deutschland GmbH