Strategic Value Partners investiert 200 Millionen Euro in die Bjelin Group

HELSINGBORG, Schweden, 13. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Strategic Value Partners, LLC (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften „SVP"), eine globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von ca. 19 Mrd. $, und die Bjelin Group gaben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt, wonach von SVP verwaltete Fonds eine Vorzugsaktieninvestition in Höhe von 200 Mio. € in die Bjelin Group tätigen werden, um deren langfristige Wachstumsziele zu fördern.

Die Bjelin Group AB befindet sich vollständig im Besitz der Familie Pervan, und ihr Vermögen besteht aus einer 51% igen Beteiligung an der Välinge Group und einer 100%igen Beteiligung an Bjelin Industries. 49 % der Aktien der Välinge-Gruppe befinden sich im Besitz von KIRKBI Invest A/S und dem Management der Välinge-Gruppe.