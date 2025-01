Premier American Uranium gibt die Gewährung leistungsbezogener Aktienoptionen und Aktieneinheiten mit beschränkten Rechten bekannt

Toronto, ON, 13. Januar 2025 – Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-america ...) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) gibt bekannt, dass das Unternehmen 640.000 leistungsbezogene Aktienoptionen (die „Optionen“) und 33.333 Aktieneinheiten mit beschränkten Rechten (Restricted Share Units, „RSUs“) an bestimmte Direktoren, leitende Angestellte, Berater und Berater des Unternehmens gemäß dem langfristigen Omnibus-Incentive-Plans des Unternehmens gewährt hat. Jede Option kann innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren zum Erwerb einer PUR-Stammaktie (eine „Aktie“) zu einem Preis von 1,45 $ pro Aktie ausgeübt werden und wird in Tranchen über einen Zeitraum von 18 Monaten übertragen. Nach der Übertragung berechtigt jede RSU zum Erwerb einer Aktie. Die RSUs werden in Tranchen über einen Zeitraum von 36 Monaten übertragen. Die Gewährung der Optionen und RSUs unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die Energiesicherheit im Inland zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in drei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: dem Grants Mineral Belt in New Mexico, dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado.

Mit den aktuellen Ressourcen und den festgelegten Zielen für die Ressourcenerkundung erweitert PUR sein Portfolio aktiv durch Arbeitsprogramme. PUR profitiert von starken Partnerschaften und wird von Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen institutionellen Investoren unterstützt. Das renommierte Team des Unternehmens verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Uranexploration, Entwicklung von Uranprojekten, bei Genehmigungsverfahren und mit dem Projektbetrieb sowie in Fusionen und Übernahmen mit Schwerpunkt auf Uran und positioniert PUR als wichtigen Akteur bei der Weiterentwicklung des Uransektors in den USA.