Sus Hi Eatstation aus Orlando startet mit dem Produkt von Beyond Oil ein ganzheitliches Öl-Management-Programm

Beyond Oil forciert seine Expansionsstrategie in den Vereinigten Staaten und kann den ersten Kunden für sein ganzheitliches Öl-Management-Programm begeistern

VANCOUVER, B.C. und KIBBUTZ YIFAT, ISRAEL / 13. Januar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (FWB: UH9) („Beyond Oil“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Sus Hi Eatstation („Sus Hi Eatstation“) das Produkt von Beyond Oil (das „Produkt BOIL“) als Teil eines ganzheitlichen Öl-Management-Programms in ihren Betrieb aufgenommen hat.

Das Produkt BOIL bildet das Herzstück des neuen ganzheitlichen Öl-Management-Programms, das zusätzlich auch eine kontinuierliche Überwachung der gesamten polaren Stoffe, d. h. eine häufige Messung der Toxizität, die bestimmt, wie lange Restaurants ihr Öl verwenden, die Verwendung einer Öl-Management-App sowie neue Kochutensilien beinhaltet. Sus Hi Eatstation ist der erste Kunde von Beyond Oil in den Vereinigten Staaten, der dieses ganzheitliche Öl-Management-Programm zur besseren Wirkweise des Produkts BOIL bei sich eingeführt hat.

Robert Ly, CEO von Sus Hi Eatstation, meint dazu: „Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 ist es der Firma Sus Hi Eatstation ein Anliegen, all ihre Kunden im Bundesstaat Florida mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln zu versorgen. Nachdem wir das Produkt von Beyond Oil im Jahr 2024 in unseren Filialen getestet hatten, waren wir tief beeindruckt, wie sehr das Produkt einerseits die Qualität des Öls verbessert und anderseits auch die Qualität und Konsistenz der Speisen optimiert. Gerne integrieren wir das Produkt von Beyond Oil in unsere gesamte Versorgungskette und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesem innovativen Unternehmen, um unseren geschätzten Kunden Nahrungsmittel in noch besserer Qualität anbieten zu können.“