Trillium Flow Technologies schließt Refinanzierung erfolgreich ab

Stamford, Conn. (ots/PRNewswire) - STAMFORD, Conn., 13. Januar 2025 /PRNewswire/

- Trillium Flow Technologies ("Trillium"), ein Portfoliounternehmen von First

Reserve und ein globaler Entwickler, Hersteller und Anbieter von

Aftermarket-Dienstleistungen für hochentwickelte Ventile und Pumpen, die in

kritischen Infrastruktursektoren wie Kernkraft, Wasser, Abwasser und

industrielle Verarbeitung eingesetzt werden, freut sich, den erfolgreichen

Abschluss seiner Refinanzierung im Dezember 2024 bekannt zu geben.



Die Refinanzierung verschafft Trillium eine verlängerte Laufzeit, erhöhte

Liquidität, verbesserte Konditionen und mehr Flexibilität, um weitere

M&A-Aktivitäten zu unterstützen.





Kerem Yilmaz, Chief Financial Officer von Trillium, kommentierte: "Wir freuenuns, das erfolgreiche Jahr 2024 mit diesem bedeutenden Meilenstein abzuschließenund mit viel Schwung in das Jahr 2025 zu starten. Wir freuen uns über unsereneue Kreditfazilität, die von Fonds geleitet wird, die von Blue Owl Capital Inc.verwaltet werden. Wir möchten auch JP Morgan und BDTMSD für ihr anhaltendesEngagement und ihre Unterstützung für unser Unternehmen danken. Mit dieserRefinanzierung sind wir gut aufgestellt, um unsere organische Wachstumsstrategieumzusetzen, zu der auch Investitionen in Innovation und operative Exzellenzgehören, um unsere Kunden besser bedienen zu können. Es ist unser Ziel, imBereich Fusionen und Übernahmen als führender Akteur in derDurchflussregelungsbranche aktiv zu bleiben."Matt Tier, Managing Director bei Blue Owl, sagte: "Trillium kann auf eine langeund erfolgreiche Geschichte als globaler Lieferant und Aftermarket-Dienstleisterfür betriebsnotwendige Ventile und Pumpen zurückblicken, die in einer Vielzahlvon Branchen zum Einsatz kommen. Wir freuen uns, Trillium als Kreditnehmer inunserem Direktkreditportfolio begrüßen zu dürfen und freuen uns darauf, Doug,Kerem und den Rest des Führungsteams bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategiefür das Unternehmen in den kommenden Jahren zu unterstützen."Doug Kitani, Chief Executive Officer von Trillium, sagte: "Ich möchte unseremFinanzteam, dem Eigenkapitalpartner First Reserve und unserem HauptkreditgeberBlue Owl für ihre Unterstützung bei dieser erfolgreichen Refinanzierung meinentiefsten Dank aussprechen. Besonders hervorheben möchte ich unsere Mitarbeiterfür ihre außergewöhnliche Leistung im Jahr 2024. Dieser Meilenstein spiegeltunser kollektives Engagement wider und positioniert Trillium für kontinuierlicheInnovation, Wachstum und Führung in der globalen Durchflussregelungsbranche."Informationen zu Trillium Flow Technologies Trillium Flow Technologies ist ein