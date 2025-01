REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Sozialabgaben:

"Das ist ein heißes Eisen, das Robert Habeck im Wahlkampf anfasst. Daran kann man sich leicht die Finger verbrennen. Der Spitzenkandidat der Grünen will Sozialbeiträge auf Kapitaleinkünfte erheben. Vermutlich hat er den Millionär im Blick, der von seinen Aktienerträgen ein Leben in Saus und Braus führen kann und dafür keine Sozialabgaben entrichtet. Doch die Zeche dieser Idee der Grünen zahlen nicht die Superreichen, sondern kleine Sparer und Facharbeiter, die am Kapitalmarkt für den Lebensabend vorsorgen wollen und dann im Alter zur Kasse gebeten werden. Der Gutverdiener ist hingegen durch die Beitragsbemessungsgrenze geschützt. Er zahlt nur Beiträge für die Kranken- oder Pflegeversicherung bis zu einem monatlichen Bruttoeinkommen von 5.512 Euro. Alles darüber ist sozialabgabenfrei."/yyzz/DP/nas