Kreise China prüft Verkauf des US-Geschäfts von Tiktok an Musk In der chinesischen Regierung wird offenbar ein Verkauf des vom Aus bedrohten US-Geschäfts von Tiktok an Tech-Milliardär Elon Musk erwogen. So sei in Peking die Option diskutiert worden, dass Musks Online-Plattform X die Kontrolle über Tiktok US …