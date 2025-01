Großauftrag für Daimler Truck: Amazon setzt auf Elektro-LKWs! Und die Aktie?

"Das ist ein wichtiger Meilenstein für uns", sagte Andreas Marschner, Vizepräsident von Amazon Worldwide Operations Sustainability, in einem Interview mit Reuters. "Die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs ist die größte Herausforderung im Transportsektor."

Amazon hat seinen bisher größten Auftrag für schwere Elektro-Lkw bekannt gegeben: 200 Mercedes-Benz eActros 600 von Daimler Trucks werden künftig den deutschen und britischen Markt bedienen. Die Fahrzeuge werden ab Ende dieses Jahres in das Logistiknetzwerk des E-Commerce-Riesen integriert und auf längeren Strecken zwischen Logistikzentren und Verteilstationen eingesetzt.

Der Auftrag ist Teil der Verpflichtung von Amazon, bis 2040 in allen Geschäftsbereichen Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Laut Daimler Truck handelt es sich zudem um den größten Einzelauftrag im Bereich schwerer Elektro-Lkw.

Die e-Actros 600 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 44 Tonnen haben eine Reichweite von 500 Kilometern und sind speziell auf die hohen Anforderungen des Amazon-Liefernetzwerks ausgelegt. Um den Betrieb der Elektro-Lkw zu gewährleisten, baut Amazon an seinen Standorten ein eigenes Netz von 360-Kilowatt-Schnellladestationen auf. Diese können die Batterien des e-Actros in weniger als einer Stunde von 20 Prozent auf 80 Prozent aufladen – im Einklang mit den gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen der Fahrer.

Ladeinfrasturktur für schwere E-LKW nach wie vor ein Problem

"Die Ladeinfrastruktur in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich steckt noch in den Kinderschuhen", betonte Marschner. Amazon arbeitet jedoch mit Ladestationanbietern und Regulierungsbehörden zusammen, um Investitionen in die notwendige Infrastruktur zu beschleunigen.

Trotz der Fortschritte gebe es noch große Herausforderungen. "Die Hauptverkehrskorridore in Deutschland und Großbritannien sind noch sehr schlecht mit öffentlichen Ladepunkten und Ultraschnellladestationen ausgestattet", so Marschner. Dies erschwere den Einsatz der Elektroflotte erheblich und verlängere die Implementierungszeit.

Mit dem neuen Auftrag treibt Amazon nicht nur seine eigenen Nachhaltigkeitsziele voran, sondern setzt auch ein klares Zeichen für die Zukunft des Schwerlastverkehrs in Europa.

Aktie Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Trucks konnte sich seit Jahresbeginn wieder etwas erholen, nachdem sie im vergangenen Jahr nach einem Allzeithoch im März von über 47 Euro um mehr als 35 Prozent eingebrochen war. Den gestrigen Handelstag beendete die Aktie mit einem Minus von rund 1,5 Prozent bei 37,62 Euro.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion