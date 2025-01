57 0 Kommentare Investieren Sie jetzt: HSC Fund Fusion & Börsengang 2025!

Der HSO Fund öffnet seine Tore für Anleger und betritt die Börsenbühne – ein bedeutender Schritt für Investoren. Mit der Genehmigung der FINMA steht der Kotierung an der SIX Swiss Exchange nichts mehr im Wege. Das Portfolio glänzt mit elf Liegenschaften und einer erwarteten Ausschüttung von CHF 5.50 pro Anteil. Die Fusion mit dem HSC Fund wird ein Immobilienimperium im Wert von CHF 760 Mio. schaffen. Der Fokus liegt auf vollvermieteten Spezialimmobilien mit stabilen Erträgen in der Schweiz. Helvetica Property Investors AG steuert als regulierte Fondsleitung die nachhaltige Wertschöpfung.

Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) wird für Publikumsanleger geöffnet und geht am 11. Februar 2025 an die Börse.

Die FINMA hat die Änderungen des Fondsvertrags genehmigt, die zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange führen.

Das Portfolio des HSO Fund umfasst elf Liegenschaften mit einem Gesamtwert von etwa CHF 196 Mio. und erwartet eine Ausschüttung von CHF 5.50 pro Anteil für 2024.

Die Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) ist bis Mitte 2025 geplant, wodurch ein Fonds mit 37 Liegenschaften im Gesamtwert von rund CHF 760 Mio. entsteht.

Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in der Schweiz und fokussiert sich auf vollvermietete Objekte mit stabilen Erträgen.

Helvetica Property Investors AG ist eine FINMA-regulierte Immobilienfondsleitung, die nachhaltige Wertschöpfung durch langfristige Immobilieninvestitionen anstrebt.





Lesen Sie auch Hoher Cashflow für das Depot 7,6 Prozent: Diesen renditestarken Monatszahler müssen Anleger kennen! Portfolio bereinigt Günstiger Immobilienentwickler Breakout-Aktien Die Kursraketen von 2024 – Auch 2025 auf Erfolgsspur? Schwerer E-Lkw eActros 600 Großauftrag für Daimler Truck: Amazon setzt auf Elektro-LKWs! Und die Aktie?







wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.