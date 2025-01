Korrektur beendet

Über Monate hinweg verharrte Rohöl der Sorte Brent wegen eines Überangebots und schwachen Nachfrage aus China in einer Seitwärtsphase zwischen 68,72 und in der Spitze 81,12 US-Dollar. Anfang des Jahres kam es schließlich zu einer erfolgreichen Auflösung eines untergeordneten Trendkanals, in der Folge wurde der EMA 200 attackiert, in der abgelaufenen Woche schließlich das in der letzten Analyse benannte Kursziel bei 81,12 US-Dollar. Dieses wurde nun abgearbeitet, stellt aber einen nicht unerheblichen Widerstand dar. Ein aufziehender Pullback würde die Gelegenheit für ein neuerliches Long-Investment anbieten, bestehende Positionen sind enger abzusichern oder Teilgewinne zu realisieren.

Lange Lunte in Tageskerze